【建黨100周年】7萬人現場無一戴口罩  黨慶5個細節暗藏密碼

中國共產黨成立100周年大會今天（1日）登場，現場焦點除了中共總書記習近平長達一小時的講話外，還有不少細節值得留意，其中今天大會據報7萬人出席，但電視及照片畫面顯示，會場沒有一人戴口罩，似要印證中國的抗疫成果與信心。

綜合媒體報道，今天大會除習近平宣告百年目標達成，意味中國建成小康社會外，還有至少5個細節值得注意。

其一，7萬人參會，現場無人戴口罩

疫情以來，全世界各國都在防範群聚感染，不過此次在七一黨慶現場，7萬人參會的現場，卻無人戴口罩，這無疑是要向全世界展現中國防疫成果。

但全場不戴口罩，不代表沒做防疫措施，而是提前部署。據了解，所有與會者，包括記者、工作人員，都必須接種完兩劑新冠疫苗，並確認核酸檢測為陰性方能到場。

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▲ 7萬人現場無一戴口罩

其二，江澤民缺席

2019年10月1日中國慶祝70周年國慶，江澤民、胡錦濤二位前任總書記都現身並全程觀禮，留下了習、江、胡三人同框的難得畫面。但此次七一百年黨慶，胡錦濤參加了，江澤民則缺席，外界普遍認為，他是因大齡或身體狀況因素，未有出席這次活動。

其三、習近平身著中山裝

在中共百年慶典上，習近平著灰色中山裝參加，相較於其他在天安門城樓觀禮者都穿西裝，只有習近平穿中山裝，更顯得習是「主角」。2019年10月1日的中國七十周年國慶，習近平則穿黑色的中山裝。

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2018年12月習近平訪問西班牙，身著中山裝就曾引起討論。當時中國外交部禮賓司官員稱，這充分展示中國文化的風采，也體現了中國在外交上的自信姿態。英國BBC報道稱，習近平開創的「中式禮服」，已經成為中國官員在國際重大正式場合的著裝樣板。

回顧中國近代史，中山裝的確出現在許多重大時刻：1949年，毛澤東宣佈中華人民共和國成立時，身著中山裝；1979年，鄧小平訪問美國與卡特總統會面，穿的也是中山裝。

▲ 習近平身著中山裝

其四、100響、100步

中共慶祝建黨百年，除了空中分列式擺出100字樣，許多環節都緊扣100。譬如安排禮炮鳴放100響。

在1949年中共建國大典時，時逢建黨28年，鳴放28響禮炮，今日建黨百年，鳴放100響禮炮。

在禮砲聲的背景下，解放軍國旗護衛隊以100步齊步走、100步正步走、再以100步齊步走，走完220公尺的進場。

其五、民革中央主席代表致詞

中國一直強調不走西方式民主這條路，稱自己採行的是「中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度」，那就是與八大民主黨派合作；而此次在習近平講話前，先安排八大民主黨派之一的「民革中央」主席萬鄂湘，代表各民主黨派、工商聯和無黨派人士聯合致詞，也被指具特殊意義。

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媒體解讀指，因民革中央的全名為「中國國民黨革命委員會」，該黨早期黨員多來自國民黨左派人士和中華民國國軍易幟的高級軍政人員，主要創建者為宋慶齡。與目前在台灣的中國國民黨，有著千絲萬縷的連結。

因此由民革致詞是因應歷史背景的安排。而萬鄂湘在致詞時，表達了對中共的四個「由衷敬佩」，最後稱「我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的中共中央周圍，做中國共產黨的好參謀、好幫手、好同事」。

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責任編輯：鄧國強

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