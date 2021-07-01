按太空標準製造！揭秘黨慶大會直升機巨幅黨旗直幡

▲ 【建黨100周年】按太空標準製造！揭秘直升機巨幅黨旗直幡

中國共產黨成立100周年，北京天安門廣場慶祝大會上，除了解放軍新型直升機吸引眼球，直升機懸掛的巨幅黨旗和直幡背後原來也有大學問。這些巨幅布料要在機外經受高速飛行並非易事，為了確保一切順利，黨旗和直幡都是按中國航天標準製作。

黨建百年大會上，解放軍飛機梯隊由首次亮相的直-8L打頭陣，懸掛鮮艷的黨旗飛越天安門廣場上空。之後再有4架直-8L懸掛4幅直幅飛過，上面分別印著「偉大的中國共產黨萬歲」、「偉大的中國人民萬歲」、「偉大的中華人民共和國萬歲」、「全國各族人民大團結萬歲」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【建黨100周年】解放軍直-8L首次亮相 有關兩棲作戰

《北京日報》報道，據介紹，巨幅黨旗長9米、寬6米，巨幅標語長14米、寬2.5米，在高空每小時160-180公里的飛行速度下，依然展開平整、色彩鮮艷、完好無損，像掛在空中一般。

在如此高速的飛行氣流衝擊下，普通的巨幅旗幟尾部會產生劇烈抖動，令旗幟邊緣易受損傷，繼而撕開整面旗幟。這次使用的巨幅旗幟表現為何如此之好？原來，它是採用航天技術制作的。

中國航天科技集團有限公司五院508所繼承擔新中國成立50周年、60周年慶典活動紅宮燈、紀念抗戰勝利70周年閱兵巨幅紅旗、新中國成立70周年閱兵巨幅紅旗以及大型充氣燈籠項目之後，今次再度上陣，擔起中國共產黨成立100周年慶祝大會的巨幅紅旗研制任務。

【建黨100周年】7萬人現場無一戴口罩 黨慶5個細節暗藏密碼

技術人員介紹，在氣流中飛行時，旗面尾部受到的慣性力大小與材料的質量分布率成正比，因此在保證強度的前提下，旗面材料越輕，加載到旗面的破壞力越小。

經過對各種不同類型材料的對比， 508所研制團隊選擇了航天器降落傘傘衣用的，一種高強錦絲稠料作為旗面材料，以適應高速氣流的沖刷。這種材料強度高、質量輕，即使出現小面積破損，也不會出現嚴重的脫絲現象，抖動聲音小。

其錦絲長絲的線粗細，僅有一般頭髮絲直徑的三分之一，但強度卻可達普通民用錦絲強度的兩倍，比神舟飛船降落傘用傘衣材料強度還高17%，而重量卻降低了15%。

【建黨100周年】中共史上最隆重黨慶 告訴你6個冷知識

不過，這種材料透光度太強，高空飛行展示效果並不完美。508所與材料廠家合力攻關，在原布料上使用了特制塗料工藝，既改善了外觀，從地面看過去旗幟圖案清晰可見，又使黨旗具備很好的防雨能力，即使雨滴落在旗面上也會迅速滑落，絲毫不影響黨旗在高空飄揚。

▼ 點擊圖片放大

可是這種輕薄柔軟的錦絲綢材料自身剛度不夠，在空中遇到高速氣流衝擊，不僅容易發生破損撕裂，旗面尾部還會發生較大變形，對掛飛的展示效果影響極大。為此，508所研制團隊幾經探索、驗證，結合降落傘流固耦合仿真分析和真實飛行試驗數據，在旗面尾部增加「風兜」結構，提高了旗幟整體剛度。

【建黨100周年】殲20首次大批飛越天安門 國慶閱兵3倍

「風兜」截面為梯形，位於旗面尾部的兩側，梯形的大小依據旗面尺寸大小量身設計。旗面在高空飛行時，風兜充氣張滿，增加旗面的氣動穩定性。風兜可以大大提高旗面尾部的受力拒變能力，大大減輕風力對旗面尾部的壓迫，既保證旗面完美平整展開，又保護旗面免於受損。

508所還總結形成了「七步成旗」技術加工工藝，即「挑、裁、點、縫、驗、記、成」，從材料選用到制成成品，每一步工序都經過嚴格把控，確保萬無一失。如每塊面料裁剪前均要自然放置12小時以上，釋放材料應力，避免褶皺導致尺寸偏差。每處拼接位置均采用航天器降落傘的縫制工藝，確保固定縫紉尺寸內的針腳數量滿足範圍要求。每面黨旗、標語制作完成後均按照航天降落傘的研制標準，對原材料、表觀質量、縫紉質量、安裝位置、產品尺寸進行檢驗驗收，並有獨立完整的質量過程記錄，可層層追溯。

【建黨100周年】4位小帥哥美女領誦搶鏡 他們如何獲選的？

【建黨100周年】胡錦濤溫家寶亮相慶典 江澤民與朱鎔基未現身

【建黨100周年】習宣告首個百年目標達成 今後9大方針曝光

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒