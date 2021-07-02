【新疆棉花】法國查Uniqlo等4服飾集團 京曾指新疆棉不容抹黑

法國檢方據報已對Uniqlo法國公司等4間服飾集團展開調查。報道指，該4間企業涉嫌隱匿在新疆的違反人道罪行、從維吾爾人強迫勞動中獲利。對此類指控，中方已多次作出回應。外交部曾表示，有關新疆地區「強迫勞動」的指責完全是個別反華勢力炮制的惡意謊言，目的是抹黑中國形象，破壞新疆安全穩定，阻遏中國發展。商務部曾指，純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑。

京：西方對新疆的指控是為打壓中國

據路透社報道，消息人士稱，被調查的企業為日本快時尚品牌優衣庫的法國公司（Uniqlo France）、Zara母公司Inditex集團、旗下擁Sandro和Maje等品牌的法國SMCP公司，以及美國運動鞋品牌SKECHERS，該程序與針對中國對待新疆地區維吾爾人的指控有關，包括強迫勞動。

消息人士說：「在提出投訴後，反恐怖主義檢察官辦公室內的危害人類罪部門已展開調查。」

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Inditex否認了相關指控，並透過聲明表示：「我們Inditex絕不容忍一切形式的強迫勞動，並已制定政策和程序，以確保我們的供應鏈中不存在這類行徑。」

SMCP表示，將與法國當局合作，以證明這些指控是錯誤的。該公司還稱，與位於世界各地的供應商合作，並堅持認為它在媒體提到的地區沒有直接供應商，且會定期審核其供應商。

SKECHERS表示不會對未決訴訟發表評論。它讓路透社參考了 2021 年 3 月的一份聲明，其中表示它保持嚴格的供應商行為準則。

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中方多次對新疆問題作出表態。6月29日，外交部發言人汪文斌對關於新疆「強迫勞動」、「種族滅絕」的指控回應稱，一些西方國家政府根據關於新疆的不實報告和莫須有的指控，推出針對新疆的制裁措施，但這些措施沒有任何依據，其目的根本不是為了保護人權，而是為了打壓遏制中國。

他強調，事實勝於雄辯。少數人炮制的涉疆謊言終將被新疆經濟社會發展蒸蒸日上、新疆各族人民生活其樂融融的真相和事實戳穿。

更早之前，多間國際品牌表態拒用新疆棉，在內地掀起一場被抵制風波。

責任編輯：尹航

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