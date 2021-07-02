【新疆棉花】法國查Uniqlo等4服飾集團 京曾指新疆棉不容抹黑（第二版）

法國檢方據報已對Uniqlo法國公司等4間服飾集團展開調查。報道指，該4間企業涉嫌隱匿在新疆的違反人道罪行、從維吾爾人強迫勞動中獲利。對此類指控，中方已多次作出回應。在北京，外交部表示，堅決反對任何外部勢力借涉疆問題干涉中國內政，也希望有關方面不要被所謂「強迫勞動」的謊言蒙蔽。商務部曾指，純白無瑕的新疆棉花不容任何勢力玷污抹黑。

（第二版新增外交部回應）

京：西方對新疆的指控是為打壓中國

據路透社報道，消息人士稱，被調查的企業為日本快時尚品牌優衣庫的法國公司（Uniqlo France）、Zara母公司Inditex集團、旗下擁Sandro和Maje等品牌的法國SMCP公司，以及美國運動鞋品牌SKECHERS，該程序與針對中國對待新疆地區維吾爾人的指控有關，包括強迫勞動。

消息人士說：「在提出投訴後，反恐怖主義檢察官辦公室內的危害人類罪部門已展開調查。」

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Inditex否認了相關指控，並透過聲明表示：「我們Inditex絕不容忍一切形式的強迫勞動，並已制定政策和程序，以確保我們的供應鏈中不存在這類行徑。」

SMCP表示，將與法國當局合作，以證明這些指控是錯誤的。該公司還稱，與位於世界各地的供應商合作，並堅持認為它在媒體提到的地區沒有直接供應商，且會定期審核其供應商。

SKECHERS表示不會對未決訴訟發表評論。它讓路透社參考了 2021 年 3 月的一份聲明，其中表示它保持嚴格的供應商行為準則。

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加拿大國會否決涉新疆動議 汪文斌：反華勢力不得人心

中方多次對新疆問題作出表態。在北京，外交部發言人汪文斌今日指出，我們多次強調所謂新疆存在「強迫勞動」，是美國等極少數國家的極少數反華分子炮制的謊言，目的是搞亂新疆、遏制中國。我們堅決反對任何外部勢力借涉疆問題干涉中國內政，也希望有關方面不要被所謂「強迫勞動」的謊言蒙蔽。

他說，諷刺的是真正廣泛存在強迫勞動的恰恰是美國自己。有關國際工會組織認定，美國存在系統性侵犯勞工權利問題，在主要發達國家中表現最差。美國強迫勞動的受害者既有本國公民，也有來自世界上幾乎每一個地區的外國公民，甚至包括婦女、兒童和殘疾人等弱勢群體。每年從境外販賣到全美從事強迫勞動的人口多達10萬人，其中一半被販賣到血汗工廠，或遭受家庭奴役。

汪文斌強調，美國最需要做的是實事求是地反省自身人權嚴重問題，打著強迫勞動的幌子，對他國進行攻擊和抹黑，無論做什麼包裝，用什麼口實都掩蓋不了謊言謠言的本質，也注定不會得逞。

責任編輯：尹航

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