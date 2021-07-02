▲ 中國新建119核彈發射井？美這樣回應一組衛星照（多圖）

中美地緣政治角力不斷白熱比之際，美國智庫專家透過衛星圖像分析發現，中國似乎正在位於西北的甘肅省玉門附近沙漠地區，建造119個洲際彈道導彈發射井，這可能標誌著中方正在大幅擴展其核武能力。美國國務院發言人對此稱關切。

中國官方尚未回應這一消息，但美國過指稱中國提升軍事力量時，中方多次表明，美方一些人不斷渲染「中國軍事威脅」，實質為美國增加軍費找藉口。而中國政府過去的立場一直是，承諾不會首先使用核武。

《華盛頓郵報》引述加州蒙特雷的詹姆斯．馬丁不擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）研究人員指出，從已獲得的商業衛星圖像，顯示在中國甘肅省覆蓋數百平方英里的乾旱地帶，數十個地方正開工建設。

疑似洲際導彈發射井工程 位於甘肅

這119個幾乎一模一樣的建築工地，其特徵與人們看到的中國現有核子彈道導彈發射設施相似。報道指，這逾百個新的導彈發射井建成後，將代表著中國在核武庫上完成了歷史性轉變。

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不擴散研究中心東亞不擴散專案主任傑佛瑞．路易士（Jeffrey Lewis）指出，這種大規模的建造顯示中國正在加強其核威懾能力，從衛星圖像發現，發射井場地上的主要挖掘工作今年初就已開始，建築工地規模「令人難以置信」。不過，專家表示，中國過去亦曾部署過做為誘餌用的導彈發射井。

路易士認為，這些發射井可能是為東風-41的洲際彈道導彈設計的，這種導彈可以攜帶多枚彈頭，射程1.5萬公里，能直接威脅美國本土。

發射井可能配合東風-41洲際彈道導彈

《華盛頓郵報》說，該報向中國外交部和中國駐華盛頓大使館要求置評未獲回覆。

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報導說，五角大廈去年9月有關中國軍力的評估報告認為，在接下來的十年中，隨著中國核力量的擴張和現代化，中國的核彈頭庫存預計將至少增加一倍。當時估計中國的核彈頭數量為略超過200枚，民間組織美國科學家聯盟（FAS）的估計則為320枚核彈頭。

值得注意是，目前美國核武庫估計有達3800枚核彈頭處於現役狀態，遠超出中國的核武庫。

美國核武數目 遠遠超過中國

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行記者會上，回應有關中國疑似增建洲際導彈發射井的提問，稱中國逐漸增強自身核子力量「令人關切」，呼籲中國與美國一同降低「會動搖穩定的軍備競賽風險」。

他又聲稱，中國似乎逐漸偏離數十年來以最低限度威懾力量為基礎的核子戰略。

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責任編輯：鄧國強

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