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【台灣疫情】台北農產品市場爆恐怖群組 至少41人染疫（多圖，有片）（第三版）

社會熱點 12:14 2021/07/02

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【台灣疫情】台北市場爆恐怖群組41人染疫  當局將緊急說明

台灣疫情再現恐怖群組個案，位於台北萬華區的環南市場爆發疫情，41人新冠病毒呈陽；疫情後續狀況引發關注，包括萬華區會否再度出現爆發。

（12:00 新增3至6段台北當局說明）

台北農產運銷公司（北農）日前發生新冠疫情群聚感染，台北市政府1日起針對批發市場從業人員進行大規模病毒檢測，合共逾7500人接受檢驗；至今天（2日）發現環南市場有41名攤商PCR（病毒檢測）陽性，已通知攤商並送至防疫旅館隔離。

環南市場是萬華區主要農產品綜合批發市場，已於今起休市至7月5日，以作徹底消毒。

台北市長柯文哲表示，萬華地區正處於前波大流行下的延續發展，會繼續擴大篩檢找出社區黑數。

批發市場人流複雜高危

市府指出，這次篩檢與之前對象不完全相同，除攤商外，尚有搬運工、捆工等市場外圍工作者，北市市場擴大篩檢篩出感染黑數，讓清零計劃更往前一步。

柯文哲表示，從一開始「阿公店（意指色情場所）」引發的萬華的社區感染，預期大的感染後可能有小的社區感染，批發市場就是當時預料中會發生，批發市場的特色是人數多，有1萬多人來上班，成員複雜，來自全台灣各地。

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責任編輯：鄧國強

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