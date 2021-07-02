新經濟時代下 中國富豪年輕化帶動創投

一份有關中國家族辦公室的白皮書顯示，一批依靠新經濟致富的家族已經浮現，他們的特色是：有七成具高學歷背景；與其將財富投入房地產，他們更傾向於成為創投家。

隨著網約車巨頭滴滴在美股上市，依靠網絡平台、新能源等發展的企業，其前景受到更多關注。

新經濟時代富豪年齡平均年輕約10歲

經濟觀察網報道，惠裕全球家族智庫聯合華港財富集團在過去10個月深入8個城市走訪了66名受益於新經濟崛起而獲得較多財富的富裕人群及家族，近日發表「2021中國新經濟家族辦公室白皮書」。

此白皮書將新經濟行業分為10大行業類別：

新一代資訊技術與資訊服務產業

新材料產業

新能源產業

新能源汽車產業

生物醫藥產業

高端裝備製造產業

節能與環保產業

科學研究和技術服務業

金融和法律服務業

文化體育與娛樂業

相較於另一份「2021中國家族財富與家族辦公室調研報告」所顯示傳統家族實控人的平均年齡是54歲，新經濟財富家族實控人平均要年輕近10歲左右，25-34歲占比38.89%，45-54歲占比50%。

值得注意的是，高學歷是新經濟公司創業者的另一個特色。在白皮書調研的66個新經濟財富家族裡，高學歷背景占了70%左右，其中有大約55.56%學歷背景是碩士，博士及以上所占的比例是11.11%。行業內人士指出，大學生或許可以創業做網路公司，但人工智能領域注定需要博士創業。

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責任編輯：李冰琪

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