【建黨100周年】共青團美女領誦員成長照曝光 從小美到大（多圖）

7月1日上午，在慶祝中國共產黨成立100周年大會上，由4名共青團和少先隊員擔任領誦員，帶領共青團和少先隊代表集體朗誦獻詞。其中一位女領誦員——馮琳，由於外形亮眼，領誦時充滿感情，讓人印象深刻。會後，馮琳以 「嘉興女孩慶祝大會致辭」衝上微博熱搜，她的生活照隨之曝光，可謂是一名從到美到大的女生。

馮琳來自浙江嘉興，1999年出生，現為中國傳媒大學播音與主持專業大三學生。這次領誦是馮琳主動報名，經過層層選拔才最終入選。

【建黨100周年】4位小帥哥美女領誦搶鏡 他們如何獲選的？

父母眼中有主見的女孩

「科班出身」馮琳從小美到大，家中擺放不少她的照片，臥室書架上還擺著各種演講比賽的獎杯。

據《錢江晚報》報道，馮琳的爸爸馮波說，大約大約3個月前，女兒告訴他們要參加慶祝中國共產黨成立100週年大會的朗誦，有1000多人參加培訓，她決定要競爭4個領誦名額。之後，女兒每天會跟他們通話，但一般都是講自己吃了什麼，並不提朗誦練習的事。他們也是當天看直播，才知道女兒是四個領誦員之一。

馮父對女兒的評價是一個有主見的女孩，很多人生決定，都是她自己做主。

走上播音主持的路，是馮琳在高二時才做的決定，「她跟我們說有這個想法，一開始媽媽還有點抵觸，畢竟她文化課成績不錯，後來她說服了我們」，馮父說。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

至於說到最先發現馮琳有播音主持特長的，是她初中三年級的班主任王冠華。

王冠華表示，馮琳除了在學校文藝匯演擔任主持人，也在全省朗誦比賽中得獎，「她很有這方面的天賦，所以高一回來看我的時候，就建議她可以嘗試走播音主持的道路。」

踏入播音主持的啟蒙老師

王老師的建議，馮琳一直記在心上。當她決定走藝考之路時，自己聯系杭州的藝考學校，在很長一段時間里，藝考、文化課兩不誤。最終高考成績超出2018年一本線19分，語文單科成績甚至在學校名列前茅，最終被中國傳媒大學播音與主持專業錄取。

馮琳從小到大都是學校的風雲人物，不僅是一名學霸，還寫得一手好字。

各方面都很優秀的女生

據報道，在高中時，馮琳就展示出她的文藝天賦。她的學妹黃欣媛表示，「她唱歌很好，高中時喜歡聽林俊傑的歌。學校元旦文藝匯演她也主持過，還擔任過涵芬文學社的秘書長，文筆也很好。」

讓黃欣媛印象深刻的是，「她離開文學社的時候，給我們每人寫了一張卡片，那個字是真的漂亮。」

在升讀大學後，馮琳不僅積極參加各種活動，也積極向黨組織靠攏，成為了一名預備黨員，而她對自己的要求也變得更高。

▲ 在慶祝中國共產黨成立100週年大會上，4名共青團和少先隊員擔任領誦員（左至右：姚牧晨、彭友馨、馮琳、趙健銘）

【建黨100周年】中共史上最隆重黨慶 告訴你6個冷知識

【建黨100周年】7萬人現場無一戴口罩 黨慶5個細節暗藏密碼

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解