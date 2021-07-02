最美汽車維修員是17歲少女 她還奪得廣東汽修一等獎（多圖）

提到修車，不少人腦海中都會有「滿身油污」、「體力活」、「男人才搞得定」這幾個關鍵詞，不過，深圳一位17歲美少女在廣東省汽修（汽車維修）大賽上奪得一等獎，大眾對汽修的印象亦為之改觀。

綜合媒體報道，今年4月，17歲的古慧晶在廣東省職業院校學生專業技能大賽汽車機電維修賽項目奪得一等獎，成為廣東全省第一個參加此類賽事並奪冠的女生。

古慧晶是深圳市第二職業技術學校2019級汽車運用與維修機電專業學生。從小喜愛汽車的她，拒絕被標籤化，憑著一腔熱血和衝勁，在歷來女學員人數較少的汽修專業勤學苦練，終於晉級為省賽金牌得主，並獲得國賽遴選賽參賽資格。

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如果只看古慧晶的外表，很難將她與汽修聯繫在一起。在她的微信朋友圈中，還有一些畫著精緻妝容、在小巷中撐著油紙傘的相片。她說，自己平時喜歡下象棋、逛街和攝影，也愛打扮，曾獲得2020年廣東省校園攝影大賽二等獎。

「很多人覺得汽修是男生的職業，這種想法太刻板了，我覺得職業不分性別」，古慧晶這樣說。她的成功也在微博上引起熱議。網民讚揚她「好酷啊」，「人不可貌相海水不可鬥量」，「打破了女孩不擅理工刻板印象」。

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責任編輯：尹航

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