▲ 【建黨100周年】習近平提「祖國和平統一」 美國務院這樣呼應

中共總書記習近平周四（1日）在中共百年黨慶大會上表示，要推進祖國和平統一進程，強調堅決粉碎任何台獨圖謀。美國國務院發言人回應表示，美國將持續支持「在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題」。

習近平在講話中除談及台灣議題外，還警告，外來勢力別妄想欺負中國，否則將在14億多中國人血肉長城前碰得頭破血流。

台灣聯合報引述美國國務院一名發言人的電子郵件答詢，指美國繼續支持和平解決海峽兩岸議題。

【建黨100周年】習近平這樣談台灣 學者指包含4層面思考

【建黨100周年】習對美亮紅線？誰欺負中國 誰「頭破血流」

但美方同時重申，北京應停止在軍事、外交及經濟向台灣施壓，改為與台北進行有意義對話；而美國將持續支持「在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題」。

普賴斯：注意到習講話 但不評論

另外，國務院發言人普賴斯（Ned Price）則在隨後的例行記者上答問指，美國留意到習近平的言論，但不會評論特定內容。

中共建黨百年大慶上，習近平講話談到台灣問題：

解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望。要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程。包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，堅決粉碎任何「台獨」圖謀，共創民族復興美好未來。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力！

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【建黨100周年】解放軍直-8L首次亮相 有關兩棲作戰

【建黨100周年】殲20首次大批飛越天安門 國慶閱兵3倍（有片多圖）

中國和平統一促進會旗下研究機構上海東亞研究所的助理所長包承柯表示，這4個層面包括：一、解決台灣問題、實現統一是中國共產黨的歷史任務；二、一個中國原則和「九二共識」，兩岸和平統一的大政方針沒有改變；三、針對任何「台獨」圖謀，大陸都會堅決予以粉碎；四、強調大陸維護國家主權和領土完整的決心和能力。

包承柯指出，大陸從1979年發表「告台灣同胞書」以來，「和平統一」一直就是對台基本方針，不放棄武力完全是針對台獨分裂勢力發出的警告。

【建黨100周年】7萬人現場無一戴口罩 黨慶5個細節暗藏密碼

【建黨100周年】習宣告首個百年目標達成 今後9大方針曝光（多圖）

【建黨100周年】習近平講話全文：逾7300字26次提「復興」

【建黨100周年】習近平談港澳：落實國家安全法律機制 保長期穩定

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解