【新疆棉花】H&M中國市場遭重挫 第二財季銷售額跌近3成

瑞典快時尚品牌H&M因一份拒用新疆棉花的聲明，被一些中國民眾抵制。據其最新一份銷售報告數據顯示，本年3月至5月，該公司在中國的銷售額銳減28%，損失約7,500萬美元。

華爾街日報報道，H&M在截至5月31日的三個月裡，該公司在中國的銷售額從上年同期的2.64億美元，下跌至約1.89億美元。雖然與報告中提及54億美元的全球銷售額相比，中國市場的損失只佔很小一部分，但對於一直在快速增長的時尚市場來說，這是一個重大打擊。

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從最風靡的品牌到跌落神壇

在上一個財經季度，即H&M還未遭抵制的時候，中國是它的第三大市場，僅次於美國和德國。當時中國對H&M銷售額的貢獻率接近6%，是該公司當期唯一一個實現增長的主要市場。

而H&M自發佈對新疆的指控後，該公司成為中國民眾抵制的對象。品牌隨後在中國的電商平台下架，在地圖應用程式中消失，一些實體門店也被業主關閉。

數據顯示，在剛剛結束的財季，中國是H&M唯一錄得季度銷售額按年降幅的主要市場。期間中國還退居該零售商的第六大市場。

H&M首席執行官海倫娜·赫爾默森（Helena Helmersson）稱，受抵制事件影響，在中國的門店仍有10家左右處於關閉狀態，這一數量少於三個月前的20家。她對中國市場不予進一步評論，僅表示：「我們仍置身複雜的局面之中。」

H&M陷入遭抵制的浪潮，事件亦延燒至良好棉花發展(Better Cotton Initiative)的其他成員，包括Nike、Uniqlo等眾多國際品牌。但有跡象表明，新疆棉花爭議在中國正減弱。

爭議帶來的影響雖減弱但未消失

同樣因「拒用新疆棉花」遭抵制的Nike上周表示，在最近一個季度，大中華區的銷售額增長了17%，達到19億美元。

另一運動品牌，Adidas則表示，在3月份中國實體店和網店的客流量下降後，整個4月份出現穩定復甦，預計今年在中國將實現強勁的收入增長。

花旗曾對中國消費者進行調查，數據顯示，6月份有34%的受訪者稱，新疆棉爭議使他們購買外國品牌的可能性銳減，而4月份這一比例為46%。花旗分析師表示，「這一爭議的影響或許正在減弱，但似乎還沒有完全消失。」

據華爾街日報報道，上海H&M旗艦店裡幾位顧客說，新疆棉爭議使他們對該品牌產品避而遠之。

但一對年輕夫婦則表示，政府允許商店繼續營業，在他們看來，這是在默許購買該品牌產品。當中也有其他顧客被商店促銷吸引，或原本就是品牌的習慣購買者。顧客小杜（化名）稱，他和他的家人都喜歡、也一直穿H&M，雖然出現新疆棉問題，但對他沒影響。

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責任編輯：易燕丹

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