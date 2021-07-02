【建黨100周年】總導演團隊解構《偉大征程》文藝演出三大亮點（多圖）

慶祝中國共產黨成立100周年文藝演出《偉大征程》6月28日在國家體育場盛大舉行。據《經濟參考報》報道，總導演團隊從「人民至上」理念贯穿整場、高科技盛宴、環保巧思三大亮點詳細介紹晚會。

文藝演出總導演陳維亞介紹，整場演出展現中國共產黨和人民群眾的血肉聯繫，將「人民至上」理念貫穿於每個作品中。本場演出共有近8000名演員傾情奉獻，他們以極大的熱情投入排演中，彰顯党來自於人民，在人民當中，為人民服務的主題。

近8000名演員 用上CG、AR等技術

副總導演沙曉嵐說，「很多歷史影像資料清晰度不夠，在1：6超常規比例的演出現場主螢幕播放時很可能模糊不清，因此要提前對所有影像資料裁剪並進行高清化處理，難度極高。」

他也說，現場視頻還運用電腦動畫（CG）技術和增強現實（AR）技術。使電視機前的觀眾可以看到現場觀眾看不到的震撼效果。

另一方面，沙曉嵐介紹，本場演出通過即時攝影技術，使演員在舞臺的表演通過LED屏即時展現，並呈現膠片老電影的特效。此外，在5G技術支援下，三位太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波從太空發來祝福，成為演出的亮點之一。

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本場演出設計了4段共288秒焰火燃放，既體現了環保、節儉的理念，也充分突出了演出效果。

288秒焰火燃放

焰火總設計蔡燦煌介紹，焰火表演在數字中暗藏巧思。舞蹈《開國大典》上演時，夜空中的焰火形成五顆金色五角星，這場焰火表演用時剛好28秒，寓意中國共產黨領導中國人民經過28年浴血奮戰，終於建立了中華人民共和國。這是改變中華民族命運至關重要的時刻，他們用特殊意義的時長和閃耀的五星向黨致敬。

他提到，當《沒有共產黨就沒有新中國》的歌聲響起時，兩個100秒的焰火燃放表演時長，致敬「兩個一百年」奮鬥目標。在第二個100秒的燃放表演中，高空焰火分為14個波段，每個波段約5秒，暗扣「十四五」規劃內涵。而低空焰火一波一波打出56朵花，代表著56個民族。

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責任編輯：李冰琪

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