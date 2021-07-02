「中國版福特航母」建速超想像？003已安裝艦島（多圖，有片）

▲ 「中國版福特航母」建速超想像？003已安裝艦島

解放軍新一艘國產航母正高速建造。被外界譽為「中國版福特號」、又或003型的中國自行研製常規航母，在中共建黨百年前夕被拍到完成裝嵌艦島，標誌該艦距船體竣工跨進關鍵一步。

內地多個軍事迷網近日曝光照片，正在上海建造的中國海軍第三艘航母、第二艦國產航母「003」，目前已經完成艦島的吊裝工作。

003型航母的建造速度相當快，去年7月時的圖像顯示，它的3個大型船體才分段已在乾船塢就位，但到了9月時，龍骨和船體下方大部分組件都已安裝。

去年才分件放在船塢 如今艦體已成形

據了解，將艦島吊裝到飛行甲板上，是航母建造過程中的一個重要里程碑，作為飛行甲板作業的指揮和控制中心，它的吊裝到位，意味著標誌著航母船體90%左右的建造工作，已經完成。

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部分觀察家根據相關圖像推斷，003型航母的排水量很可能超過原先預估的8萬-8.5萬噸，更接近美國排水量約為10萬噸的福特級超航母。因此，坊間稱之為「中國版福特航母」。

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而此前的圖片發現003型航母疑設有彈射裝置，艦體亦與滑躍式航母有明顯分別。

不過，軍事觀察家相信，中國003型航母仍會使用柴油動力，並非核動力艦母，這是跟美軍航母最大分野。

擁有直通甲板 預計會使用彈射設備

部分觀察家預測，003型航母可能會在明年下水，而這多少和美國海軍情報局（Office of Naval Intelligence）2020年2月解密的報告相吻合。報告中預測，這艘航母可能會在2024年服役。

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至於在艦載機方面，據報中方為了彈射型航母，已在陸上基地測試殲-15T，也有人說是裝備先進雷達，航空電子設備和武器的殲-15B。

而去年還有消息傳出，中方的004型航母很快就會在打造「遼寧」艦的大連船廠開建。有傳聞說，004型航母更大，也會採用核動力，但也有評估指出，它會沿用003型航母的設計、即尚是常規動力，不是核動力。

▲ 網民對比遼寧艦（16）、山東艦（17）及003航母體型。

此前網上曝光的003建造進度

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責任編輯：鄧國強

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