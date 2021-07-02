【大灣區】深圳二手樓成交量3連跌 6月僅2575套 年減76%

▲ 深圳二手樓市場遇冷。資料圖片

深圳今年來「辣招」不斷下，樓市炒風出現冷卻。市住建局昨日（1日）公布，6月份，全市二手樓成交2,575套，按月減15%，按年減76%。成交量錄得三連跌，創下去年2月疫情高峰期以來新低。展望下半年市況，專家指，隨著調控深入、信貸政策收緊，二手樓價升幅放緩將是樓市回歸常態的表現 。

據統計，撇除受疫情拖累的2月，深圳去年所有月份的成交量都在5,000套以上，尤其6月至8月，分別達到10,594套、13,407套，以及11,322套。然而，自今年初市政府就二手樓成交制定官方「指導價」後，成交量3月起逐月下跌，已接連跌穿5,000套、4,000套，以及3,000套。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進對中國網財經表示，一線城市政策管控非常嚴厲，此前查處深房理等炒樓團，已形成一定震懾力。隨著新樓集中供應，二手市場料隨之降溫。他認為，如果推出房地產稅，有機會率先在大城市試點，屆時二手樓可能因潛在收益減少而被拋售，流通量增加，價格將受到壓抑。

報道指，深圳、東莞、南京等城市均出現二手房貸額度不足的消息，武漢、合肥、重慶、杭州等更傳出額度用完，被迫「停貸」的風聲。

「二手樓價還在漲，但漲幅在放緩，預計下半年二手價降幅仍將持續。」中原地產首席分析師張大偉指出，過去幾個月，特別是首季的二手樓價暴升，屬於不正常狀態，升幅放緩是回歸常態的表現。當前南方城市的房貸已不夠用，且正明顯收緊，後續將抑制市場成交。

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責任編輯：陳建錫