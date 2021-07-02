大灣區9地房貸利率平均升55基點 資金大舉入樓市時代終結

儘管LPR已14個月保持穩定，多地房貸利率仍持續上浮。6月監測的72城主流首套房貸利率為5.52%，二套利率為5.77%，分別較5月上浮5個、4個基點，上半年粵港澳大灣區典型城市首套、二套主流房貸利率累計提高超過55個基點。

官媒指，從各地嚴格落實房貸集中度管理、開發商融資「三道紅線」和壓實中小微貸款任務看，資金大規模湧入樓市的時代結束了。

熱點城市房貸利率升 且放款周期長

綜合官媒人民網及《證券時報》報道，貝殼研究院發布的數據顯示，6月監測的72城主流首套房貸利率為5.52%，二套利率為5.77%，分別較5月上浮5個、4個基點。其中，有24個城市首套房貸利率上浮，22個城市二套利率上浮。

按區域來看，上半年粵港澳大灣區典型城市首套、二套主流房貸利率累計提高超過55個基點，其中，惠州、中山、東莞、佛山利率上調幅度在全國前列；長三角區域典型城市房貸利率提高幅度也較大。熱點城市中，廣州首套、二套主流利率半年分別累計上浮50、35個基點，深圳分別上浮15、35個基點。

不只是房貸利率上調，部分城市放款周期延長還成為常態。

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以廣州為例，目前，200萬（人民幣，下同）的房貸月供要比年初增加500元左右。而且像廣州、深圳等地，按揭貸款從審批到發放，大概要4-6個月。有的銀行今年上半年的額度用完了，正在審批的貸款，三季度的額度都不一定夠用，有銀行個貸經理干脆告訴客戶，最早也得四季度放款，甚至有可能要跨年。

人民網：房貸利率升 透出未來調控趨勢

房貸利率上調的同時，作為貸款利率基礎的LPR卻連續14個月保持不變。據人民網報道，多位專家表示，LPR保持不變是立足於宏觀經濟整體平穩發展的角度，是貨幣政策保持穩健的表現。而房貸利率上浮，反映出監管對房地產市場的定向調控，反映出未來樓市降低居民購房杠杆、防範居民住房金融風險的調控趨勢。

《證券時報》指，一般來說，「房貸荒」是周期性的，但這一輪房價上漲與過度加杠杆、銀行貸款審核失責關系極大，已違背了「房住不炒」、銀行服務實體經濟的本源。從各地嚴格落實房貸集中度管理、開發商融資「三道紅線」和壓實中小微貸款任務來看，資金往樓市大規模湧入的時代結束了。

責任編輯：尹航

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