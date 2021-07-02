黃任中去世後家族仍是台欠稅大戶 生前屢與香港女星傳緋聞

台灣財政部昨（1日）公佈欠稅大戶名單，全國公告件數995件，欠稅金額達1,001.41億元（新台幣，下同）、折合約277億港元。其中已故股市名人黃任中家族，在個人欠稅榜中就佔了三個名次，合計欠稅逾50.67億元、約合13億港元，連續12年蟬聯個人欠稅最大戶。

黃任中生前身家逾百億台幣，曾躋身富比士全球華人富豪榜第214位。生性風流的他，與不少港台紅星過從甚密，更曾揚言，「女人是我生命原動力，沒有女人我吃不下飯。」

從身家百億到債台高築

黃任中在電子產業發跡，靠投資金融、地產及股票，財富逐漸攀升。適逢90年代，台灣經濟發展快速、股市長紅，1995年黃任中脫手早年低價買入的遠東航空股票，資產暴增，成為家喻戶曉的股市名人。

惟出售遠東航空股票的過程，被台灣賦稅局認為有規避綜所稅的嫌疑，黃任中因此遭查辦。他2004病逝時，身上背負高達逾22億元（約6.1億港幣）欠稅，而他的姐姐夏黃新平及黃燕平兩人亦一併捲入相關欠稅案中。

▲ 黃任中為台灣股市名人，他2004病逝時，身上背負高達逾22億元（約6.1億港幣）欠稅。（網絡圖片）

事實上，黃任中並非以本人名義買賣股票。遠東航空創辦人胡侗清（黃任中姐夫）在逝世前，將大量公司股票轉讓給黃任中負責的皇龍投資公司。1995年黃任中賣股後，皇龍投資公司清盤解散。台灣賦稅局認為黃任中在過程中利用空殼公司，將實際上個人的應稅所得，轉換成免稅所，以此形式來避稅，於是對他展開追查。

黃任中生前堅稱，一切為合法節稅、未逃稅，並提請行政訴訟。由於未能按規定提出足額擔保品，他名下財產亦因此遭強制執行。行政執行署當時陸續查封、拍賣他所珍藏的紅酒、骨董、字畫等，並對黃任中祭出管收。

黃氏家族欠稅總額逾50億

因賣股致富過程，遭賦稅局認定黃任中利用空殼公司避稅而追討欠稅。黃任中死後，其子黃若谷也積欠鉅額遺產稅。

財政部官員表示，雖然黃任中本人已死亡，但因他有繼承人且當時名下仍有財產可執行，並非「絕戶」，加上積欠的綜所稅，無法向繼承人求償，因此這件欠稅案件仍在追討中。

▲ 台灣財政部公布欠稅大戶名單（圖：台灣財政部）

據台灣財政部資料，在個人欠稅方面，黃任中家族包辦第一、第二以及第四名，合計欠稅超過50億元。黃任中之子黃若谷欠稅19.18億元（約5.3億港元）居冠，稅目為遺產稅；黃任中欠稅19.05億元（約5.2億港元）居次，稅目為綜合所得稅；黃任中的姐姐夏黃新平欠稅12.43（約3.4億港元）億元，位列第四名。

由於黃任中過世後，其子黃若谷並未依法繳納遺產稅。當時遺產稅稅率達50%，連補帶罰後欠稅金額不低，使黃若谷也列入欠稅大戶名單。但他長年在海外，追稅難度很高。

欠稅款項明年恐一筆勾銷

財政部官員指出，稅局及行政執行署對黃任中家族的欠稅舊案已持續追查10多年，名下幾乎很難找到財產可供執行，但儘管金額不大，「能追的就會去追」。以去年為例，當局找到一名曾與黃任中借錢的債權人，名下還有少數財產可供執行，因此徵起了2萬多元。

財政部定調，包含黃任中家族等2007年3月5日前移送執行的欠稅舊案，追稅期將於明年3月4日截止。考慮追稅期再延長，將會超過15年，於法無正當性，或將不再延長。

責任編輯：易燕丹

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