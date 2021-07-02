▲ 【建黨100周年】美兩黨沒致賀 拜登幕僚形容習講話「強硬」

中國共產黨7月1日舉行了成立100周年的慶祝大會，一千多名各國領導人、政黨高層、政要人物向中共發出祝賀，但美國執政民主黨、和在野共和黨卻都沉默。而拜登政府幕僚，先後以負面措詞回應了中共總書記習近平的講話。

中央對外聯絡部副部長郭業洲28日曾在記者會表示，截至6月27日，中共建黨百年前夕合共收到了1300多封賀電函，其中致賀人包括了150多位國家元首、政府首腦，200多位政黨的主要領導人。

中共外聯部：截至27日收到1300多封賀電函

郭業洲形容，中國共產黨成立一百周年意義深遠，不僅是中國共產黨、全中國人民的一件大事、喜事，更受到國際社會的高度關注、持續聚焦。

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但根據外媒指出，美國執政的民主黨以及在野的共和黨，都沒有發出祝賀，而包括總統拜登（Joe Biden）等美國政府高層亦沉默。

而美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）7月1日在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時，被問到如何看習近平的建黨百年講話，以及美國的跨國公司在中國該如何開展業務。

美國商務部長：美國會如常經營

雷蒙多回應說，習的講話是「強硬的話（Tough talk）」，但「美國會如常經營（U.S. will continue business as usual ）」。

她稱，美國政府會竭盡全力確保美國公司被公平對待，能夠進入中國市場。「我們將確保中國遵守規則，保護知識產權，允許我們的公司進入這個市場」。她還強調，美國要做的就是做好自己的事。

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而習近平黨慶講話中，表示要推進祖國和平統一進程，強調堅決粉碎任何台獨圖謀。台灣聯合報引述美國國務院一名發言人的電子郵件答詢，指美國繼續支持和平解決海峽兩岸議題。

美國務院：繼續支持和平解決兩岸議題

但美方同時重申，北京應停止在軍事、外交及經濟向台灣施壓，改為與台北進行有意義對話；而美國將持續支持「在符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸議題」。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）則在隨後的例行記者上答問指，美國留意到習近平的言論，但不會評論特定內容。

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慶祝中國共產黨成立100周年的大會7月1日在北京天安門舉行，習近平發表了講話：

中國人民是崇尚正義、不畏強暴的人民，中華民族是具有強烈民族自豪感和自信心的民族。中國人民從來沒有欺負、壓迫、奴役過其他國家人民，過去沒有，現在沒有，將來也不會有。同時，中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！

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責任編輯：鄧國強

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