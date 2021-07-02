外交部駛斥強迫勞動謊言 「美國無資格揮舞人權大棒」

中國外交部今日（7日）表示，美國 基於謊言、謠言對中方進行無端指摘，充分暴露其干涉中國內政的險惡用心。美國應反省自身犯下的種族滅絕、種族歧視、強迫勞動等罪行，沒有資格四處揮舞人權大棒 。美國國務院前一日發表報告，點名中國的新疆政策，並指其存在 強迫勞動問題。

發言人 汪文斌在記者會上列舉美國人權和種族問題的污點，他指，即使到在今天，美國印第安人依然屬於「看不見的群體」和「正在消失的種族」。 據美媒指，美國300多個印第安人保留地主要位於貧瘠的中西部地區，大多數人的生活與現代文明脫節。 由於開發充實美國核武庫的採礦活動，致使約1/4的納瓦霍人（ Navajo ）婦女和嬰兒的體內含有高濃度的放射性物質，生活在貧困線以下的印第安人，數量超過白人兩倍。

疫情期間，印第安人感染率、死亡率明顯高於美國的全國平均水平。 納瓦霍部落的感染率一度超過紐約州，居全美第一。 印第安人健康服務局發布的報告顯示，印第安人的預期壽命比美國人平均低5.5歲， 公民權利和政治權利也遭到嚴重波動。 近期也有媒體報道，每年從境外販賣到全美強迫勞動的人口近10萬，僅不到1,000人得到解救。這些事件只是美國系統性侵犯人權的冰山一角，美方會否認真糾正自身的人權劣跡，國際社會拭目以待。

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汪文斌又回應加拿大再發現原住民墓葬群一事，他指， 長期以來，加拿大對本國原住民遭受迫害的事實敷衍塞責，卻對別國指手畫腳。中方 敦促加方攬鏡自照，拿出更大的勁頭對原住民遭受虐待、歧視問題徹查真相、追究責任，並進行補償，徹底糾正原住民遭受壓迫的不公正現象。

美卿：中國拘留少數族裔

美國國務院發表《2021年美國販運人口報告》，連續第5年把中國列入最低級的第三級名單，批評中國普遍出現強迫勞動的政策，在新疆建立拘留營，強制勞動進行生產工作。國務卿布林肯指，中國拘留逾100萬名維吾爾人等少數族裔人士，這些人需要在營內生產成衣、太陽能及電子產品，以及收集農產品。

參院一個委員會發表聲明，呼籲採取其他措施，包括召開聯合國特別會議，評估中國涉嫌侵犯人權行為的範圍，並為此建立一個新的監測和分析機制。

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責任編輯：陳建錫