內地未來5年增退休人口4000萬 新規劃應對養老挑戰

國家人社部6月30日印發《人力資源和社會保障事業發展「十四五」規劃》（下稱「規劃」），當中明確提出人口老齡化持續加深，「十四五」期間（即2021-2025年），中國新增退休人數將超過4000萬人，勞動年齡人口淨減少3500萬人，社會保障制度的可持續發展面臨挑戰。

據第一財經報道，規劃指出，2021年至2025年期間，中國每年將平均增加800萬退休人員，遠多於2020年新增的452萬人。

提早進入深度老齡社會

北京清華大學發佈《第三支柱與養老金研究報告》，當中根據第七次人口普查數據推算，中國預計會在今年年底進入深度老齡社會，這將比2019年版《世界人口展望》預測的2025年提前了四年。而所謂的深度老齡社會，是指65歲以上人口佔比達14%的國際標準。

清華大學的報告又指出，1963年的「嬰兒潮」是出生的高峰。隨著這個群體進入退休年齡，中國城鎮人口的贍養負擔將從2020年的2.37：1，降到2025年的1.82：1。

為積極應對老齡化社會造成的危機，規劃明確指出建立健全相關政策體系和制度框架的路線圖。

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除延遲退休年齡 社保也要跟上

人社部副部長游鈞日前曾表示，當前退休年齡總體偏低問題十分突出，與人均預期壽命不匹配。中國人均預期壽命在建國初的40歲左右，到2019年已經提高到77.3歲。城鎮居民人均預期壽命更高，已經超過了80歲。

中國現行法定退休年齡是男性60歲，女性則分為普通員工50歲、機關企事業單位女幹部55歲。規劃提出，要穩妥實施漸進式延遲法定退休年齡。

另外，中國目前領取基本養老金最低繳費年限是15年，未來可能將在此基礎上逐步提高。

有數據顯示，2012年以來，中國基本養老保險的參保人數從7.88億人，增加到10.07億人；人社部資料亦指出，企業職工月人均養老金從2012年的1686元增長到2020年的2900元左右。

而規劃表明，將推進社會保險待遇水平與經濟社會發展的聯動調整，逐步提高城鄉居民基礎養老金標準。

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責任編輯：易燕丹

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