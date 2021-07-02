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【建黨100周年】山東艦黨慶影片7.1播出  粉碎甲板損毀謠言（多圖，有片）

國情動向 18:08 2021/07/02

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中共建黨百周年之際，央視軍事頻道7.1播出的影片，其中一幕是國產航母山東艦全體軍人在甲板上，拉起橫額向中共賀壽，艦體情況一覽無遺。此舉粉碎互聯網上近日言之鑿鑿的謠言，證實山東艦甲板絲毫沒有受損。

央視軍視頻道這條影片，同時節錄並上載到頻道的官方微博，題為「山東艦全體官兵祝黨生日快樂」，指「今天（7月1日）是中國共產黨百歲生日，山東艦全體官兵在戰位上向黨表白！『黨旗所指軍旗所向！我們在山東艦爲祖國站崗，請黨和人民放心』」。

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畫面中，山東艦全貌清晰可見，甲板平整乾淨，與近期外界所謠傳的「山東艦飛行甲板嚴重損毀」說法不同。【點擊觀看視頻】

事源於6月28日，一名專注於中國軍事的推特（Twitter）賬戶「AlexLuck9」，貼出一張山東艦的照片，報稱是拍攝於5月9日的衛星照片、估計該艦當日應停泊在三亞軍港。

    點擊圖片放大
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而畫面中，山東號甲板出現一道不明黑影。因此有網上的軍事迷一口咬定，甲板有結構性的損壞、情況嚴重，「恐嚴重影響航艦作戰功能」。

網傳照片  山東艦甲板現黑影惹猜測

甚至還有網民言之鑿鑿分析認為，「像漏油延燒導致甲板橫切式焚毀的嚴重事故」。

但山東艦受損的說法，當日已遭到嚴重質疑，有軍事迷認為，照片中甲板的黑痕只是水漬和泡沬，原因是該艦當時正進行正常的清潔工作。而用清潔劑清洗甲板，是航母日常維護之一。

有網民指，7.1與5月9日相距不足兩月，如果按網民猜測山東艦甲板被燃爆損毀，似乎沒可能在兩月內完成維修，再以靚裝示人。

網傳9/5照片山東艦板有黑影，有人謠傳艦體受損。但也有人說黑影其實是清潔的水漬，黑點是人。

網傳9/5照片山東艦板有黑影，有人謠傳艦體受損。但也有人說黑影其實是清潔的水漬，黑點是人。

 

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責任編輯：鄧國強

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