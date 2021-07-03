【刀傷警員】內地網民籲抵制維他奶 代言人終止合作（第二版）

七一當日在銅鑼灣崇光百貨外襲擊警員的50歲疑兇梁健輝，其後自插胸口死亡。維他奶內部通告稱，梁任職香港採購部採購主任，指其在銅鑼灣事件中不幸逝世，有關內容引發內地網民不滿，呼籲抵制維他奶，要其「滾出中國」；而維他奶在內地的代言人演員龔俊、任嘉倫的工作室，昨晚接連發布聲明稱，終止與維他奶品牌的一切合作。

*13：55 新增維他奶最新聲明

維他奶官方微博今日（3日）凌晨發表聲明，稱集團全力支持香港當局根據國安法全面調查案件。到今日中午，維他奶官方微博再發表聲明，稱昨日網上流傳的文件，由一名員工私下撰寫並內部轉發，未經授權，措辭極為不當，保留追究權利；又就有關事件引起不滿致歉，並嚴厲譴責暴力。

維他奶：全力支持據國安法全面調查案件

聲明表示，「維他奶注意到有關7月1日在中國香港發生的相關事件，今天（7月2日）上午，香港警方到訪維他奶集團香港辦事處，集團全力支持香港當局根據國安法對案件進行全面調查。維他奶集團及在中國內地運營的維他奶有限公司均致力於支持中國內地和香港的穩定、繁榮和發展」。

此前，維他奶內部通告指，梁健輝在銅鑼灣事件中不幸逝世，向其家人致以最深切慰問，人力資源部已與其家人接觸，將跟進並需要時提供協助。

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▲ 內地演員任嘉倫（左）、龔俊（右）終止與維他奶合作。

內地演員龔俊的工作室官方微博，昨晚發布「上海旭駿文化傳媒有限公司」聲明，宣布即日起該公司與旗下藝人龔俊終止與維他奶品牌的一切合作。聲明表示，「堅決抵制一切形成的暴力、恐怖等極端行為，堅決維護社會穩定和祖國利益。對任何暴力以及支持暴力的行為始終堅持零容忍態度」。

另外，內地藝人經紀公司「歡瑞世紀」亦發表聲明，該公司與旗下藝人任嘉倫即日起終止與維他奶品牌的一切合作。聲明稱，近日發生在銅鑼灣的暴力事件，是嚴重違反國家法律的暴力犯罪行為，公司及任嘉倫都強烈反對並譴責這行徑，並堅決反對任何違反國家法律、破壞國家團結穩定、損害國家利益的言論行為。

據維他奶 （00345） 業績，截至3月底止年度，年內收入增長4%至75.2億元 ，其中內地業務收入增長11%。維他奶國際表示，收入增長主要歸功於內地市場表現，後者仍是該公司最大市場。

責任編輯：林佩怡

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