據報台積電及鴻海與復星 達成購買新冠疫苗初步協議

路透引述知情人士報道，台積電及鴻海永齡基金會，周五（3日）已與上海復星醫藥旗下公司，達成購買各500萬劑BioNTech新冠疫苗的初步協議。

消息人士稱，這並非最終合約，仍需一段時間才能完成交易。他說協議簽訂仍需相關法律文件，亦未具體說明疫苗交貨日期。該人士補充，疫苗將從德國製造商直接運往台灣。

德國直送台灣 未有交貨日期

台灣方面一直試圖直接向BioNTech購買疫苗，但指控北京阻礙雙方本於今年初達成的協議。中方否認指控。

去年BioNTech和復星醫藥簽訂協議，其疫苗在大中華地區由復星醫藥代理，包括中國大陸，香港、澳門及台灣。

消息人士稱，德國政府不希望被認為因為北京壓力，而不賣疫苗給台灣，當局一直在努力幫助加快談判進程。

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台當局正式授權台積電、鴻海 代洽購1000萬劑復必泰疫苗

針對上述報導，台積電電郵表示「仍在進行中」，目前沒有進一步消息可以提供。鴻海及復星醫藥則未回覆。

台灣5月爆發疫情後，新冠疫苗短缺問題一直備受關注，更成為兩岸角力場。台灣當局上月授權台積電與鴻海永齡基金會，洽談購買各500萬劑BioNTech德國原廠疫苗，雙方並達成共識，就是越快越好，且必須原廠製造、原廠包裝、直送台灣。

責任編輯：林佩怡

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