【刀傷警員】維他奶微博最新聲明：網上文件極為不當 未經授權

七一當日在銅鑼灣用刀襲擊警員、其後自插胸口身亡的50歲疑兇梁健輝，任職維他奶的香港採購部採購主任。維他奶今日在官方微博發布聲明，稱昨日網上流傳的文件，由一名員工私下撰寫並內部轉發，未經授權，措辭極為不當，保留追究權利；又就有關事件引起不滿致歉，並嚴厲譴責暴力。

昨日據稱是維他奶的內部通告指，梁健輝在銅鑼灣事件中不幸離世，向其家人致最深切慰問。有關內容引起內地網民不滿、呼籲抵制維他奶，有內地藝人終止與維他奶品牌一切合作。

維他奶今日凌晨發表聲明，稱集團全力支持香港當局根據國安法全面調查案件。

【刀傷警員】內地網民籲抵制維他奶 代言人終止合作

就造成不滿致歉 嚴厲譴責暴力

到今日中午，維他奶官方微博發表維他奶國際集團有限公司的聲明，稱注意到一份與7月1日與發生在香港的事件相關的文件在網絡流傳，嚴正聲明有關文件沒有經過集團批覆和發布，而是由一名員工私下撰寫並內部轉發，未經授權，亦未遵從維他奶集團的內部審批流程。

聲明又稱，網傳文件所使用的措辭極為不當。而未經集團標准審批流程，該員工個人撰寫的內容本不應該公開，更不應該在公司內部發布。集團正調查事件並保留追究該員工法律責任的權利。

最後，聲明就有關事件給各界造成的困擾和不滿致歉。維他奶集團強調，長期支持香港的繁榮、穩定和發展，嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為。重申將全力支持和配合香港警方和香港政府，根據國安法對7月1日的事件徹底調查。

責任編輯：林佩怡

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