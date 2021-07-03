王毅：美國勢力試圖在台灣問題鋌而走險 極其錯誤危險

中國國務委員兼外長王毅今日表示，一段時間以來，美國一些勢力試圖在台灣問題上鋌而走險，不斷縱容和鼓勵台獨分裂勢力，是極其錯誤和危險。

他正告這些勢力，實現國家完全統一是任何人都阻擋不了的歷史潮流，是任何外部勢力都無法撼動的時代的大勢。

▲ 王毅

第九屆世界和平論壇在清華大學舉行，王毅在開幕儀式上強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會公認的基本事實。推進祖國和平統一進程是中國政府始終堅持的既定方針。

據外交部網站，王毅又表示，要旗幟鮮明地反對集團對抗，反對強權政治，反對干涉內政。在談到中方關於香港、台灣問題的原則立場，強調今天的中國，早已不是一百年前的中國。任何人、任何勢力都不要低估中國人民捍衛國家主權、安全、發展利益的堅定意志和強大能力。

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此前，中共總書記習近平在建黨百年慶典上稱，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中共矢志不渝的歷史任務。要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程，堅決粉碎任何台獨圖謀。美國國務院發言人稱，支持和平解決兩岸議題，促京停止施壓台灣並對話。

阿富汗問題上 美不能一走了之

另外，王毅今日提到，在阿富汗問題上，最緊迫的是保持和平穩定、防止生戰生亂，指稱美國作為阿富汗問題的始作俑者，應當以負責任方式確保局勢平穩過渡，不能甩鍋推責，一走了之。他並指，在伊朗核問題上，最關鍵是美方盡快做出重返全面協議的決斷，全面徹底取消對伊朗及第三方的非法單邊制裁。

責任編輯：林佩怡

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