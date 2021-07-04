航天投資董事長疑求薦不成打傷兩院士 已遭停職（第二版）

近日內地網上熱傳，航天投資控股有限公司黨委書記、董事長張陶，因謀求推薦院士不成，毆打腳踼國際宇航科學院兩名院士王晉年和吳美蓉，導致兩人重傷骨折住院。內地傳媒引述涉事公司稱，派出所已介入調查。

（新增第2及3段，張陶被停職）

事件震撼輿論場，母公司中國航天科技集團周日（4日）傍晚發出聲明宣布，涉打人的張陶已遭停職並配合調查。

聲明又提到，中國航天科技集團已派出調查組對事發全過程進行全面調查，後續將根據調查結果進一步嚴肅處理，並感謝網友的關注與監督。

據《中國新聞周刊》從航天領域內部人士獲取的文件，事發上月6日下午，張陶邀請85歲的吳美蓉到自己公司訪問，吳美蓉為對張陶有更深入的了解，同時邀請55歲王晉年參加。

從後起飛腳 把人拉出電梯繼續打

據稱，在匯報完其工作，當晚張陶邀請兩人用餐，席間提出今年要申請國際宇航科學院院士，希望給予支持。王晉年認為與張陶是首次見面，對其工作還不了解，希望了解清楚再說。此時張陶發火，與王晉年爭執，並起身過來打他。吳美蓉十分惶恐，要求離席。

據上述文件，當晚10時半左右，張陶和其公司下屬送兩位院士回到王晉年在北京的住所。在王晉年乘電梯前，張陶從背後一腳將王晉年踢倒翻在地，並開始毆打對方，之後還將吳美蓉推倒在地，並將王晉年從電梯中拉出來繼續毆打。

文件附帶的閉路電視畫面截圖顯示，張陶曾腳踢王晉年，並對他鎖喉。張陶還曾衝入電梯，繼續毆打已經進入電梯的王晉年和吳美蓉。

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事後兩名院士送院，吳美蓉被診斷為胸椎輕度壓縮骨折，腰椎滑脫。王晉年則多處肋骨骨折，全身多發性軟組織損傷。據了解，兩人還在留院，吳美蓉更受打擊太大，「情緒不好，時常傷心地哭」。

報道引述航天投資控股有限公司喬姓董事長秘書稱，事實與網傳信息有些出入，具體情況要等派出所調查結果。

▲ 張陶

報道引述資料顯示，張陶出生於1964年，曾任中國航天科技集團公司計劃經營部經濟技術合作貿易處處長，香港航天科技國際集團有限公司規劃開發部總經理，香港航天科技國際集團有限公司執行董事、黨委委員，中國航天科技集團公司經營投資部副部長等。

責任編輯：林佩怡

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