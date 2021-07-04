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【中國太空站】神舟十二號太空人首出艙「漫步」 解構3人組分工（多圖，有片）

國情動向 15:28 2021/07/04

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【中國太空站】神舟十二號太空人首出艙「漫步」 解構3人組分工（多圖，有片）

神舟十二號載人太空船6月17日發射升空，太空人聶海勝、劉伯明和湯洪波順利進入天和核心艙，開始長達3個月的太空之旅。至周日（4日），他們進行首次出艙活動，專家詳細解構3人分工，並要完成什麼任務。

根據央視新聞報道，今次有兩人出艙活動，分別為劉伯明及湯洪波，聶海勝則留在艙內操控機械臂。

兩人出艙  一人留在太空站控制

艙門於周日上午8時11分打開，劉伯明約於8時26分出艙，湯洪波於11時02分出艙。劉伯明在出艙期間曾站上機械臂，搭乘機械臂進行大範圍轉移，湯洪波則會借助艙外扶手爬行。

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據了解，在3個月的太空作業中，3名太空人將開展2次出艙活動及艙外作業，包括艙外服在軌轉移、組裝、測試，開展艙外工具箱的組裝、全景攝影機抬升和擴展泵組的安裝等工作。

在這次出艙任務中，三名太空人都有哪些任務？彼此又是如何分工？央視報道指，三名太空人分工明確。

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出艙的兩名太空人，一人要為機械臂安裝上臂支架，包括腳限位器、工具台等，隨後藉助機械臂進行移動。另一名太空人借助艙壁上安裝的扶手，爬行一段距離到作業點進行輔助工作，其間還要進行一次應急返回驗證。

出艙1人  為機械臂安裝上臂支架

「中國航天員科研訓練中心」選訓室主任王焰磊說，因為太空人在艙外做一些作業任務時，一旦出現緊急情況，必須快速、緊急返回到氣閘艙裡，然後用艙載的應急供氧來保證生命安全，所以也要做這方面的驗證。

報道說，通過太空人在中國太空站的首次出艙活動，太空人出艙能力、應急能力都能夠得到有效驗證，特別是在艙外進行長時間工作，人與裝備的結合為後續太空人對空間站進行維護提供了寶貴經驗。

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責任編輯：鄧國強

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