▲ 中國保芯源安全？中資傳欲買英國半導體龍頭NWF

全球搶購芯片（又稱晶片）、中國亦欲保障芯片供應安全之際， 美國CNBC引述消息人士透露，中國半導體公司聞泰科技旗下安世半導體（Nexperia）將斥資約6300萬英鎊、折合港幣逾6.76億港元，收購英國最大的芯片生產商新港晶圓廠（Newport Wafer Fab，NWF），但這樁收購有可能受到英國政府的審查或干預。聞泰科技對此消息表示不予置評。

聞泰科技是全球最大、中國手機ODM（原廠委託設計代工）的龍頭業者；安世半導體則是由聞泰科技100%控股的荷蘭公司。據報道，該公司人士稱，交易談判正在進行中，消息人士透露，最快可能周一或周二宣布收購的消息。

聞泰科技旗下安世半導體擬出手

NWF的芯片工廠位於英國南威爾士的新港，始建於1982年，是英國屈指可數的幾家半導體製造商之一。公司生產用於汽車行業電源應用的矽芯片，同時還在開發更先進的化合物半導體，這種半導體速度更快，能效更高。

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安世半導體發言人表示，公司正在與NWF和威爾士政府就收購NWF的未來進行建設性談話。在得出結論之前，無法進一步置評。聞泰科技對此消息也表示不予置評。

這樁交易達成之際，正值全球芯片短缺，各國正努力在半導體生產方面提高獨立性，這意味這項收購協議有可能受到英國政府的審查或干預。

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一名英國政府發言人稱，「我們知道安世半導體將收購NWF，雖然在這個時候進行干預是不合適的，但將繼續密切監控局勢，如果形勢發生變化，將毫不猶豫地使用權力」。

英國或會出手干預 防技術流出

英國外交事務特別委員會主席圖根哈特6月致信英國商務大臣科瓦騰，表示對NWF可能被收購感到擔憂，並認為這是一個重大的經濟和國家安全問題。

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一名消息人士稱，NWF是英國僅存的最大先進半導體工廠，但英國政府對其命運毫不關心。

隨著中國和西方之間的緊張關係不斷升級，其他國家正在對中國科技公司的收購進行調查，而這些收購尚未獲得批准。

本月稍早，總部位於北京的智路資本同意收購半導體公司MagnaChip後，韓國啟動一項審查，稱這是一項國家核心技術。

▲ 中國半導體公司聞泰科技旗下安世半導體（Nexperia）將斥資約6300萬英鎊、折合港幣逾6.76億港元，收購英國最大的芯片生產商新港晶圓廠（Newport Wafer Fab，NWF）

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責任編輯：鄧國強

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