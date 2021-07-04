▲ Delta恐怖超想像！鍾南山：廣州若無嚴控730萬染疫

新冠肺炎Delta變種病毒在廣州引發的疫情，目前已有效控制，但在全球多地仍肆虐。中國工程院院士鍾南山近日在上海參加上海科技大學2021屆畢業典禮時說，今輪疫情，廣州市累計報告153例感染者，「假如我們不那麼做，廣州這二十幾天如果不認真進行防控、精確追蹤的話，（疫情規模數學）模型的結果是，這二十幾天將會有730多萬人感染」。

鍾南山當天的講話中總結了近期廣州應對疫情的經驗，包括迅速鎖定感染源，精準查清傳播鏈，推出「黃碼」制度等。

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其中，「黃碼」制度是通過手機定位及公共場所監視器畫面，與病患同時段在密閉或通風不良場所，或高危地點周圍250米範圍內停留1小時以上人員，將顯示「黃碼」 ，黃碼人員需要在24小時內完成核酸檢測。

「Delta變種病毒太狡猾」

他表示，Delta變種病毒傳播很快，「太狡猾了」，因此需要更新「密切接觸者」的概念。過去的密切接觸者是在發病前兩天的家人、同辦公室、1米之內同吃飯、開會的；現在的密切接觸者改為在同一空間、同一單位、同一建築，在發病前4天相處等。

至於什麼時候能開國門，鍾南山說，一隅不安，舉世皆危，需要全世界的共同努力。

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另一方面，為防範疫情擴大及人工檢測出現假陰性誤差，內地研發第二代機械人負責病毒檢測工作。

廣州呼吸健康研究院2日發布消息指出，由中國工程院院士鍾南山團隊、與中國科學院瀋陽自動化研究所聯合發起研發的智能咽拭子機器人通過了實戰考驗，可滿足核酸PCR規模化採集需要。

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中新網報道，咽拭子是目前診斷新冠病毒感染最主要的採樣方法。咽拭子操作過程中醫務人員須與患者近距離接觸，患者咳嗽、用力呼吸等可產生大量飛沫或氣溶膠，具有較高交叉感染的風險。而且採集咽拭子過程，因醫務人員水準的差異、咽拭子採集操作的不規範，導致拭子品質有差異，容易出現假陰性。

「靈採2號」採檢 可防醫護受感染

去年疫情期間，由中國工程院院士鐘南山團隊與中國科學院瀋陽自動化研究所聯合發起的第一代智能化咽拭子採樣機器人系統研發完成。今年繼續推出第二代智能咽拭子機器人「靈採2號」，第二代機器人通過了實戰考驗，可滿足規模化採集需要。

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據了解，第二代智能咽拭子採集機器人，面向智慧化大規模採集的需求，具有可以實現遠端半自動操作、降低醫患交叉風險的特點。同時，機器人採集能控制拭子採集力度與位置，統一採集的品質，並能透過更小的採集力度和最優的採集軌跡，減少被採集者的不良反應。

廣州呼吸健康研究院指出，今年6月30日，「靈采2號」應用於廣州醫科大學附屬第一醫院核酸大規模的採集，因操作過程規範、安全、便捷，且採集舒適度良好、採樣時間迅速，獲得認同。

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責任編輯：鄧國強

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