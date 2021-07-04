疫下消費回流 海南離島免稅銷售額年增兩倍多

疫情之下跨國消費受阻，而中國內地疫情防控有成效。海南離島免稅限制放寬滿一年，銷售額按年增長226%，達468億元（人民幣，下同）。銷售金額前三的商品分別為化妝品、手錶和首飾。

去年7月1日以來，海南離島免稅購物政策調整，將離島旅客每年每人免稅購物額度由每年每人3萬元，提升至10萬元；取消單件商品8000元免稅限額規定及大部分品類單次購買數量限制；免稅商品種類由38類增至45類。

據央視新聞，海關數據顯示，一年來海關共監管海南離島免稅購物金額達到468億元，按年增長226%。日均購物金額1.28億元，按年增長227%。日均購物旅客1.9萬人次，按年增長102%。

據海關統計，銷售金額前三大商品分別為化妝品、手表、首飾，銷售金額合計占同期離島免稅銷售總額的71.5%。

今年4月，海南省委書記、海南省人大常委會主任沈曉明表示，疫情導致國際旅行中斷，原來要去國外買奢侈品、高檔商品的人出不去了，海南省適時調整了離島免稅政策，吸引境外消費回流。去年在前年150億元的基礎上翻了一番，做到300億元，今年預計能夠超過600億元。

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責任編輯：尹航

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