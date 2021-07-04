解放軍新建119核彈發射井？美智庫被批太不專業（多圖）

▲ 解放軍新建119核彈發射井？美智庫被批太不專業

華盛頓郵報日前引述專家聲稱，衛星照片似乎顯示，中國在甘肅新建逾百餘個洲際彈道導彈發射井，劍尖指向美國。但中國媒體引述專家否定這一說法，指集中建造導彈發射井「不現實也沒必要」，發射井在戰時生存能力低，且不符東風-41洲際導彈可車載的特性。

華盛頓郵報6月30日引述加州詹姆士．馬丁禁止核武擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）取得的衛星照片稱，中國甘肅省玉門市的沙漠地帶有119個相仿的工地，類似中國可攜帶核彈頭的彈道導彈發射設施。

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報導引述中心主任路易斯（Jeffrey Lewis）指這些發射井可能是為東風-41洲際彈道導彈所設計的。東風-41可攜帶多枚彈頭，射程可達近1萬5000公里，被指能直接打擊美國本土任何地方。

美智庫通過衛星照片 稱中國量產導彈發射井

北京青年報旗下的微信公眾號「政知道」引述軍事評論員宋忠平表示，「做出這樣分析的美方專家，我嚴重懷疑其專業性，甚至不具備基本的軍事常識」。

他說，中國在一個區域集中建設百餘個導彈發射井「並不現實也沒有必要，不存在這種可能」。

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宋忠平分析，目前陸基核子彈道導彈最佳的發射方式是「無依托式發射」，也就是以發射車或鐵路機動發射，不容易被敵方偵測，戰場生存能力強。發射井這種「有依托」發射陣地在戰時的生存能力較低。

中國軍事專家：風-41可用車載 其實毋須發射井

環球時報2日也在英文版刊登自家總編輯胡錫進的文章指，路易斯可能不了解東風-41的特徵，因其是固態燃料洲際導彈，沒有必要放到發射井裡。

環球時報另在社論中稱，美國和一些西方機構的目的，是要對中國的「核子威懾」建設施加輿論壓力，逼中國就各種「似是而非」的訊息表態，以形成「美國高調炒作、中國招架應付」的態勢，束縛中國手腳。

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責任編輯：鄧國強

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