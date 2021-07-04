【中國太空站】助太空人出艙「一臂之力」 揭秘核心艙機械臂操作（多圖）

神舟十二號太空人協同合作，外加機械臂的助力，順利完成是次升空首次出艙活動的全部既定任務，已安全返回太空站天和核心艙。

據了解，這次出艙任務，太空人劉伯明要在機械臂的輔助下前往作業點，而湯洪波則要通過艙外自主爬行前往作業點。至於聶海勝就留在艙內操控機械臂。

中國官方消息指，兩名太空人首次出艙活動的任務是，抬升全景相機A。出艙後，會安裝延伸支架，將極大改善全景相機A的視野，給大家帶來更多的太空之美。

輔助出艙任務的「大力士」

人民網報道指，機械臂展開長度為10.2米，最多能承載25噸的重量，是太空站任務中的「大力士」。

據航天科技集團五院空間站系統副總設計師柏林厚介紹，作為中國首個可長期在太空軌道運行的機械臂，其肩部設置了3個關節、肘部設置了1個關節、腕部設置了3個關節，總共七個關節。每個關節對應一個自由度，就如同人的手臂一般，具有七自由度的活動能力。

機械臂通過各個關節的旋轉，能夠實現自身前後左右任意角度與位置的抓取和操作，為太空人出艙順利開展出艙任務提供強有力的保証。

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在太空人出艙前，需要在節點艙做一系列出艙準備，這個過程往往也持續兩到三個小時。

中國航天科技集團五院空間站總體總裝副主任設計師刁常堃表示，第一次出艙的時候，腳限位器、操作台、通用把手、電動工具等物資需要提前放到節點艙。兩套太空服也要提前做好氣密性檢查。

出艙前需要各種準備

一系列的準備工作完成後，再打開三象限的艙門。艙內專門設計了一種腳踏板，有便太空人進行一個身體的限位。把艙門打開之後，太空人再進行出艙。

值得一提的是，準備工作完成之後，兩名太空人將通過出艙口出艙。在節點艙專門為航天員安裝了環形扶手，太空站外還安裝了多種艙外扶手，都是有助太空人在艙外更順利地爬行。

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一人靠機械臂輔助 另一人爬行

刁常堃表示，兩名太空人是採用不同的出艙路徑。

其中主要操作的太空人，他是通過機械臂進行轉移。在出艙之前他會把腳限位器、操作台裝在機械臂上，然後通過機械臂轉移到作業點。而另一個太空人，是通過主路徑扶手，然後攀爬過來的，相當於兩個路徑上都是進行一個驗證。

刁常堃解釋說，在節點艙和小柱段之間會有一個長扶手，長扶手就相當於是一個跨艙的扶手。沿著環形的軸向的扶手，然後一直往下走到大柱段，可以到達各個需要的維修作業點。

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就航天員爬行的距離問題，刁常堃表示，「從節點艙過來的話大約得有8米左右。」

責任編輯：易燕丹

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