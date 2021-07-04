中國量子電腦「祖沖之號」再破紀錄  1.2小時完成8年運算（多圖）

▲ 中國量子電腦「祖沖之號」再破紀錄 1.2小時完成8年運算

中國科大中科院量子創新研究院的研究團隊，早前成功研製出62比特可編程（quantum bit，又稱qubit）超導量子計算原型機「祖沖之號」後，目前正展開進一步實驗，過程中再次刷新紀錄－－把世界最強超級計算機8年才能完成的任務，「祖沖之號」1.2小時就能實現。

中國科學院院士、中國科學技術大學教授潘建偉的團隊6月28日在arXiv平台上傳題為「Strong quantum computational advantage using a superconducting quantum processor（利用超導量子處理器實現量子計算優越性）」的論文預印版。

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當中寫道，「我們的工作建立了一種『經典計算在合理的計算時間內無法實現的』明確的量子計算優勢。而高精度、可編程的量子計算平台，為探索新的多體現象和實現複雜的量子算法，打開了新大門」。

超越Google Sycamore「量子霸權」

中科大團隊宣稱，使用「祖沖之號」超導量子運算系統中的56個qubit，實現了比當年Google Sycamore處理器53個qubit強2–3個數量級的「量子霸權（quantum supremacy）」。

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根據中科大團隊估計，最強大的超級計算機，也至少需要8年時間，才能完成「祖沖之號」量子電腦如今1.2 小時左右的計算量和採樣任務。這距離中國2020年12月4 日首次實現量子計算優越性，僅僅過去了7 個月。

中科大團隊在論文摘要還提到，放大到具有高精度控制的大量量子位元，是證明量子計算優勢、以指數速度超過經典硬件和算法改進的關鍵。

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責任編輯：鄧國強

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