廈門現「一國兩制」雪糕 內地文創雪糕還有什麼花樣？（多圖）

正值炎夏，唯有冰西瓜與雪糕不可辜負。不過現在的雪糕，不僅是消暑佳品，還是「打卡神器」。近日，在福建廈門一個景區，有商家售賣「一國兩制」文創雪糕，受到不少網友關注，更有人稱這是一款「有決心的雪糕」。

一名來自廈門的博主，在7月1日發微博曬出一款雪糕。該雪糕的外觀形狀酷似台灣地圖，上面還有「一國兩制 統一中國」的八字標語造型。博主配文稱：「這款雪糕只有我們廈門才有得賣。」

雪糕造型極具吸引力

在該條微博的評論區，有很多網友詢問這款冰淇淋的購買地址，稱這是「有決心的雪糕」；還有人建議店家經網絡平台銷售，全國推廣。

據「極目新聞」記者採訪調查，這款雪糕是發帖博主在「廈門椰風寨景區」一個小攤購買，他還表示會再去該景區購買這款雪糕。

據悉，「廈門椰風寨景區」內有獨具特色的「一國兩制」沙灘，不少游客到廈門都會專門到此處打卡。此外，該景區緊鄰廈門「一國兩制 統一中國」標語牌，該標語牌建於1999年，是廈門市重要的標志性構築物。

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由於文創雪糕造型獨特，更有「地域限制」，僅在某一景點銷售，所以吸引遊客購買，再拍照「打卡」發佈在社交平台上。近年，推出具有景區特色的文創雪糕，早已是內地文化旅遊必不可少的項目。

雪糕除了吃 更重要的是能「打卡」

早於2017年，北京玉淵潭公園的櫻花造型雪糕，就成為該公園櫻花節的招牌，吸引著國內外遊客慕名而來。直到2019年，故宮推出脊獸雪糕，登上熱搜。再有北京景山公園、圓明園、杭州西湖等景區都推出了自家特色產品，令文創雪糕拓展到全國各大景區和博物館。

當中三星堆的青铜面具雪糕、武漢的黃鶴樓雪糕、西湖的梁祝傳說雪糕、南昌的滕王閣雪糕等，更是引得百萬網友到訪探秘，爭相購買以作「打卡」之用。

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各種文創雪糕口味大同小異，不過卻靠著獨特的造型惹人青睞。

在文創雪糕的產業鏈上，設計創意和模具製作位於頂端。它賣的不是產品本身，而是產品所附帶的文化屬性。

買的不是雪糕 是它附帶的文化形象

鄭州市旅遊文創協會會長梁興接受《中國經營報》採訪時表示，Z世代消費者是「移動網際網路的原住民」。他們接收訊息快，注重顏值和品質，在購買雪糕時不僅會看形象包裝，還會考慮雪糕附加的文化形象。

而TVBS新聞也有報導指出，這類吸引眼球的雪糕，正符合Z世代的消費價值觀。中國國務院發展研究中心研究員任興洲表示，「第一要時尚，當然功能性也很重要；第二個是顏值，第三還帶點神秘的色彩。還有就是一種儀式感、精神層面的東西，這些都帶給他們很多的愉悅。」

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Z世代是誰？ Z世代（Generation Z），是美國及歐洲的流行用語，意指在1995-2009年間出生的人，又稱網路世代、網際網路世代。網際網路、即時通訊、簡訊、MP3播放器、手機、智慧手機、平板電腦等科技產物，對他們影響很大。 他們可說是第一個自小同時生活在電子虛擬與現實世界的原生世代。科技發展形塑的社群關係與價值觀，深深影響了此世代的自我認同。

責任編輯：易燕丹

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