中國學者閻學通：中國想在外交領域 與美平起平坐

清華大學國際關係學院院長閻學通，近日受訪談到中國外交變化時表示，「我們提出了要平視世界。面對美國，我們想要在外交領域跟它平起平坐，這是非常明顯的」。他又認為，中國外交官的個人言行，不一定代表國家政策。

在今年3月阿拉斯加舉行的中美高層戰略對話，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪向美方強調，「你們在中國面前沒有資格說，你們從實力地位出發同中國談話」。而中國駐法國大使盧沙野表示，中國外交的風格已經發生變化，西方需要適應。

閻學通接受澎湃新聞訪問時表示，現在大家越來越多把中國目前的外交範式，稱為「平視外交」。而所謂「平起平坐」的具體形式，就是：你用什麼樣的政策對我，我就用什麼樣的政策對你。

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外交官個人言行 不一定代表國家政策

至於中國外交風格有變，閻學通認為，可能要根據中國政府的政策，來理解外交官的個人發言。例如，此前外交部發言人回應某個外交官的言論時，說到「我們不評論外交官個人的言行」，這意思就是說中國外交官的個人言行並不代表國家政策。

他稱，外交官口中的哪句話代表中國政府的立場和政策，哪句話是個人看法，已經到了一個需要慎重辨別的時期。在一段時期內，人們的困惑或會越來越多，因為國際社會難以區分兩者。

美俱樂部戰略 對中國科技發展影響大

另外，對於下一階段影響中國上升趨勢的最大因素，閻學通警示，最大的影響因素是美國採取「俱樂部戰略」，即把世界上實力強的國家組織一起，搞俱樂部式的產業鍊和供應鏈，為中國在國際上的科技合作和高科技產品生產，帶來嚴重困難。這意味在中美數字技術創新競爭上，中國實際可利用的外部資源會被逐漸消除，對發展影響很大。

他認為，美國的做法能夠產生效果，與中國對外政策中減少「引進來」也有關係，建議加大「引進來」，核心是引進人，重新打開大門允許外國人到中國工作。

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責任編輯：林佩怡

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