「中國版福特航母」曝雛形 003彈射能否彎道超車？（多圖，有片）

▲ 「中國版福特航母」曝雛形 003彈射能否彎道超車

中國國產航母技術發展速度，可能超乎外間預期的快。在中共建黨百年前夕，被外界譽為「中國版福特號」、又或003型的新一艘國產航母，已完成艦島吊裝，其更完整的艦體亦在衛星照中曝光。其中003雖仍是常規動力、而非核動力，但從龐大體型推斷，它的噸位已接近美軍最新的福特級航艦；外界另一關注點是，003的彈射技術能否彎道超車。

由前蘇聯航母艦體改造的001（遼寧艦）、與中國自行研製的首艘航母002（山東艦），都是在大連進行修復與建造工程，而003則選在上海長興島江南造船廠施工；2016年動工建造，估計2023年服役。

「中國版福特航母」建速超想像？003已安裝艦島（多圖，有片）

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而近日流出的衛星照片顯示，003航母艦體大致完成，艦島已於於6月底吊裝上船。

國產003艦體大致完成 稍短於福特號

從衛星照片推斷，相較於長度315米、寬70米、排水量7萬餘噸的002型山東航，建造中的003的體積更大，全長估計逾320米（有說320.8米），僅短於美軍福特級航母的332米；寬度方面，由於甲板尚未完成，外界估計落差較大，有人認為003是73米，即與001及002差不多，但也有推測認為最大寬度達到81米，比福特級多3米。

有報道指，不管到底寬度如何，003型航艦的尺寸已經和福特級（排水量10萬1600噸）接近。由於003採取傳統動力、而非核動力，它的噸位如能超過美軍1960年代最後一代傳統航母小鷹級－－排水量8萬3000噸，便將成史上最大常規航母

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與此同時，從衛星照片可以清楚看出，003航艦的船首不再向上翹起、而是直通的，飛行甲板上也可看到3道彈射器軌道，其中兩條在艦首、一條在艦的中段，這都反映003將首次引進彈射技術。

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關鍵是，003將引進電磁彈射、還是傳統的蒸氣彈射？

據了解，美軍航母彈射器一直到尼米茲級為止，都使用蒸汽動力，即利用軍艦蒸氣渦輪主機導出蒸汽，蓄積在汽缸內，瞬間釋放產生巨大推力。至福特級航母服役開始，才引進新式電磁彈射。

003會否跳過蒸氣彈射 直接採用電磁彈射？

外界有猜測指，003有一定可能會跳過蒸氣彈射，直接採用電磁彈射。事實上，過去有報道指，解放軍研發彈射器技術時，嚐試採行彎道超車策略，直攻美方還在鑽研的電磁彈射。

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負責研發電磁彈射技術的是海軍工程大學教授馬偉明少將，他2001年當選中國工程院院士，被譽為中國電磁彈射技術之父。但解放軍在研發電磁彈射同時，也還是設法引進蒸汽彈射技術作為保險。

值得注意是，過去報道指出，美軍福特級服役以來，電磁彈射系統至今仍不時出現小問題，可靠度似乎不及傳統蒸汽彈射，中國能否克服美國遇到的困難，是中美軍事技術高低的指標之一。

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責任編輯：鄧國強

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