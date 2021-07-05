拜登「不准中國贏」 美國電動車怎遭爬頭了？

美國總統因為保安理由，是不准在公開場合駕駛的，但拜登5月到訪密歇根州福特廠房時，也鑽進了福特最新型號F-150電動皮卡車的駕駛座。他拜登做當然不僅為了過過癮，還旨在支持美國電動車產業。

拜登更專門說了這樣的話：「中國今天的（鋰電池）製造規模比其他國家都要大......他們正向世界各地出口電動車，並把目光放到美國市場。他們認為他們會贏。但我有新消息：他們不會勝出這競賽。我們不能讓他們贏。」

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美國已故重量級參議員麥凱恩（John McCain）2008年曾說：「誰控制了石油，誰控制的就遠不只是石油。」

如今美國已在頁岩開發下成為石油淨出口國，但拜登卻正面對另一能源問題：在電動車時代，鋰電池就是新的石油，而鋰電池供應鏈並不在美國手中。

美國雖然是電動車技術的先行者，並首先出現了Tesla這樣的電動車巨企，但美國開發新技術後，政府任由市場自行運轉不管，而對手則有產業政策重點枎植電動車。

美國電動車產量進一步落後中國 拜登曾不掩焦急

中國視電動車興起為「彎道超車」歐美日汽車業的機會，推出大量政策推動本國電動車發展。除了各級政府價格補貼刺激需求，還向在中國組裝汽車企業提供資助、安排國有銀行為中企收購國外原材料資源提供融資。中國也一度規定在華外國車廠需與中企合資經營，並需採用中國生產鋰電池。

中國過去10年在電動車賽道上已悄悄超越美國。中國2015年成為了全球最大電動車市場，此後中美差距持續擴大。研究組織「國際清潔交通理事會」（ICCT）上周報告指，2010至2020年間，中國合共生產約460萬輛動電車，佔全球44%，歐洲佔25%次之，美國僅以18%居第三，而中歐電動車產業興起正因政府政策帶動，美國政府卻在削減或撤回這類政策。

中國還掌握了電動車心臟——鋰電池的供應鏈。據瑞銀統計，中國兩家鋰電生產商、寧德時代（CATL）及比亞迪（BYD）合計享有全球3分1市場。倡議組織「保護美國未來能源」（SAFE）去年9月報告更稱，全球142所建造中的大型鋰電池工廠之中，107所都在中國。

新監管之下 除Tesla外這些車企也在中國設數據中心

華為再次重申不造車：未來也不會投資任何車企

與此同時，電動車能否取代傳統入油汽車，還在於快速充電設施是否普及。今天電動車在價格、航程等方面已逐漸追上傳統汽車，令消費者卻步的最大因素，可說是電動車仍然不如傳統汽車方便，既不像總有一座油站在附近，也無法在數分鐘內把油缸重新加滿即可再跑數百公里。

要快速充電卻是相當複雜的問題。電動車就像手機，充電不能直駁電源，需要「火牛」整流器將交流電轉換成直流電才行。電動車內置整流器普遍一晚才可充滿電池，要快速充電，則要用大得無法放在車內的整流器，所以才有快速充電站那一排排充電樁。這並不便宜，瑞銀曾估算，Tesla一個快速充電站成本要25萬美元，而Tesla已是這方面的專家，其他企業成本更高。

這就衍生了雞與蛋的迷局：國家沒有政策配套，車企難以大量建造快速充電站，降低了消費者購買電動車意欲，電動車不普及，車企更沒理由四處建充電站......

更頭痛的是，美國有別中歐......電動車作為顛覆性科技，不只事關取代燃油引擎汽車，還是......拜登政府於是緊張起來......拜登6月底同意......但電動車相信不會是個中美二元對立的領域，因為......

（節錄）

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