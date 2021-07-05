雲南本土疫情再起 瑞麗市關閉離瑞通道（第二版）

雲南省瑞麗市4日新增3宗新冠肺炎本土確診個案，當地啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應，關閉離瑞通道和線上離瑞審批功能，並對3宗確診個案的居住區域實行封閉管理。此外，姐告大橋臨時關閉，禁止人員、車輛外出，瑞麗城區、畹町片區開展全員核酸檢測。

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瑞麗市長：不排除發現新增病例的可能性

位於中緬邊境的雲南省德宏州瑞麗市4日新增3宗本土確診個案，1宗為緬甸籍，2宗為中國籍，均在瑞麗市全員核酸檢測中發現，均在姐告片區。目前，姐告片區居民已實行居家隔離管理。

瑞麗市今明兩日，將在瑞麗城區、畹町片區範圍內，對瑞麗市主城區、畹町片區居民（含本地常住人口、臨時流動人口、外籍人員、援瑞外地人員等）開展全員檢測。

同時，加強人員進出瑞麗及重點區域管理。從今日8時起，所有人員非必要不進出瑞麗。姐告大橋臨時關閉，禁止人員、車輛外出。

瑞麗市委副書記、市長尚腊邊表示，隨著核酸檢測工作開展，不排除發現新增病例的可能性。

今年3月和4月，瑞麗市也曾爆發本地疫情。

雲南省德宏州盈江縣也發通知，全縣群眾非必要不出盈，確需出盈的須提供72小時內核酸檢測陰性證明。

另外，雲南省4日還新增5宗境外輸入確診個案及1宗境外輸入無徵狀感染者。截至7月4日24時，雲南省現有確診病例64宗（本土3宗，境外輸入61宗），無徵狀感染者12宗（境外輸入）。

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責任編輯：尹航

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