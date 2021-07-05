雲南瑞麗增3本土確診 當地非必要不進出並全員檢測

雲南省4日新增3宗新冠肺炎本土確診個案，均在瑞麗市全員核酸檢測中發現。今日8時起瑞麗市瑞麗城區、畹町片區開展全員核酸檢測，所有人員非必要不進出瑞麗。

今年3月和4月瑞麗市也曾爆發本地疫情

位於中緬邊境的雲南省德宏州瑞麗市4日新增3宗本土確診個案，均在瑞麗市全員核酸檢測中發現。瑞麗市今明兩日，將在瑞麗城區、畹町片區範圍內，對瑞麗市主城區、畹町片區居民（含本地常住人口、臨時流動人口、外籍人員、援瑞外地人員等）開展全員檢測。

同時，加強人員進出瑞麗及重點區域管理。從今日8時起，所有人員非必要不進出瑞麗。

在瑞麗工作、生活的人員憑在瑞麗有效憑證（身份證、戶口本、不動產權證、本人經營證照或行政主管單位證明）進入瑞麗。

開展疫情防控人員憑本單位或行政主管單位證明進入瑞麗。

特殊原因需離開瑞麗的，須經市疫情防控工作指揮部審批，持《離瑞放行通知書》、3天核酸陰性證明並掃碼離開。

經審核同意離瑞的，由市疫情防控工作指揮部辦公室經辦人、負責人在《離瑞放行通知書》上簽字、蓋章，離瑞卡點核查無誤後給予放行。

雲南省德宏州盈江縣也發通知，全縣群眾非必要不出盈，確需出盈的須提供72小時內核酸檢測陰性證明。

今年3月和4月，瑞麗市也曾爆發本地疫情。

另外，雲南省4日還新增5宗境外輸入確診個案及1宗境外輸入無徵狀感染者。截至7月4日24時，雲南省現有確診病例64宗（本土3宗，境外輸入61宗），無徵狀感染者12宗（境外輸入）。

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責任編輯：尹航

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