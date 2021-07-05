受局部地區疫情影響 6月財新服務業PMI錄50.3為14個月最低

疫情影響下服務業更顯弱勢。中國6月財新服務業PMI 錄50.3，降至14個月最低，新訂單量增長放緩至14個月來最低，用工出現四個月以來首次收縮。分析指，進入下半年後，經濟下行與通貨膨脹壓力交織，仍是嚴峻挑戰。

疫下居民需求被抑制 服務業擴張力度減弱

中國6月財新服務業PMI錄50.3，較5月回落4.8個百分點，為14個月來最低，雖仍位於擴張區間，但增速明顯放緩。

此前公布的6月財新中國製造業PMI錄51.3，低於5月0.7個百分點，受製造業和服務業PMI同時放緩的拖累，6月財新中國綜合PMI錄50.6，低於5月3.2個百分點，同樣放緩至14個月來最低。

這一走勢與國家統計局PMI一致。國家統計局公布的2021年6月製造業PMI錄50.9，低於5月0.1個百分點；服務業商務活動指數下降2.0個百分點至52.3，綜合PMI產出指數為52.9，回落1.3個百分點。

服務業新訂單量增長放緩至14個月來最低

分項來看，6月服務業新訂單量增長放緩至14個月來最低。調查企業反映，近期疫情抬頭，出行減少，抑制了服務業訂單的整體增長。不過，服務業新出口訂單指數重新回歸到榮枯線以上，但擴張程度有限。製造業新訂單指數也出現回落，綜合兩大行業看，6月新訂單指數放緩至14個月來最低。

由於原材料和用工成本得到控制，6月服務業投入價格指數較5月的近期高點明顯回落，並創下九個月來的最低紀錄。制造業投入價格指數也大幅回落，綜合投入成本雖仍處於擴張區間，但回落至八個月來最低。

由於企業成本下降，同時出行需求受疫情抑制，6月服務業企業收費價格結束了此前持續10個月的上揚趨勢，出現回落，收費價格指數落入收縮區間，受訪企業表示降價是為了吸引新業務。不過，製造業出廠價格指數仍處於擴張區間，帶動綜合產出價格僅微弱上揚。

受業務需求下降的影響，6月服務業用工出現四個月以來首次的收縮。盡管製造業就業指數在擴張區間略有提高，但製造業用工回升被服務業用工收縮所抵消，兩大行業用工總量仍輕微下降。

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盡管中國服務業企業對未來一年的經營前景仍然樂觀，但隨著疫情再次暴發，6月整體樂觀度驟降，業界信心跌至九個月低點。許多企業相信疫情將得到控制，市場狀況和全球需求將在未來進一步復甦。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月製造業和服務業的擴張態勢仍得以維系，通脹壓力得以暫時緩解，但受近期局部地區疫情影響，服務業更顯弱勢。疫情暴發至今，製造業逐步恢復常態化，服務業對疫情形勢依然較為敏感。進入下半年後，隨著低基數效應不斷減弱，經濟下行與通貨膨脹壓力交織，仍是嚴峻挑戰。

責任編輯：尹航

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