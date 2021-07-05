▲ 【大灣區】深珠高鐵將建全程30分鐘 距港珠澳大橋20公里

粵港澳大灣區加速建設，貫通深圳與珠海、公路與鐵道兩用的深珠通道建造規劃，已提上日程，而深珠高鐵也預期在5年內動工。新鐵路接連深圳與珠海兩個經濟特區，全程僅約30分鐘，未來將進一步銜接廣州－珠海－澳門高鐵，以及通往粵西地區鐵路。

深珠高鐵預計依托的深珠通道，距港珠澳大橋僅20公里，未來將要進一步分工，推進建設大灣區生活圈。

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珠江東西兩岸發展存在不平衡，被指是制約粵港澳大灣區持續發展的因素，大灣區要互聯互通，實現珠澳發展極、與深港發展極之間的連通，已成十四五（2021-2025年）規劃期內要進動解決的問題。

深珠高鐵項目 預計依托的深珠通道

珠海市交通局有關負責人指出，作為粵港澳大灣區重要門戶樞紐，珠海要綜合謀劃跨越珠江口的通道，增強承接東岸的能力，構建承接東岸的北部交通樞紐門戶。

▲ 深珠通道／深珠高鐵走向。

珠海市交通局有關負責人透露，隨着深圳-中山通道建設，珠海加快與深中通道的對接，金琴快線北延線與中山東部外環高速公路南段連接工程正在推進。

而更重要是，貫通深圳及珠海兩大經濟特區、公路與鐵路兩用的深珠通道（又稱「伶仃洋通道」）已列入最新的《珠海市幹線路網規劃》。

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同時，已獲得中國鐵路總公司、廣東省政府批覆的《深圳鐵路樞紐總圖規劃（2016-2030年）》，亦明確規劃深圳-珠海等珠三角區域城際鐵路。

深珠高鐵東西總站：深圳西麗與珠海鶴洲

這意味著，深珠高鐵將依托深中通道，建設工程已提上日程。根據廣東當局過去的構想，深珠城際（高鐵）以深圳西麗站為東起點，向西走通過深珠通道、即伶仃洋通道，跨越珠江口，經珠海淇澳島、唐家，向西穿越珠海市區後抵達鶴洲高鐵站。

據報深珠高鐵有望在十四五期內、即未來5年內動工，建成後深圳與珠海間全程約需30分鐘。

值得注意是，深珠高鐵到達西總站－－珠海鶴洲樞紐站後，將與其他高鐵線銜接，貫穿珠江西岸各市、廣州及澳門，甚至與粵西高鐵線對接。

深珠線將對接廣州－珠海－澳門高鐵



根據珠海市軌道交通局指，廣州至珠海（澳門）高鐵通過鶴洲樞紐站在橫琴口岸與澳門輕軌銜接，而深珠通道在西跨伶仃洋後，引入鶴洲樞紐站與珠海至肇慶高鐵、廣珠（澳）高鐵實現貫通。

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如此，珠海將更好承接港深、廣佛極點的輻射，攜手澳門構建東西貫通、南北通達的「珠澳高鐵樞紐」。

按最新規劃，廣珠澳高鐵先期推進鶴洲至橫琴段，深珠通道爭取項目於「十四五」啟動建設。同時，推動深珠通道延伸至陽江段，作為東南沿海高鐵通道納入國家、廣東省相關規劃，構建珠江口西岸沿海鐵路通道，打造珠西城市間高效互聯的軌道交通通道。

▲ 深珠高鐵西麗站構想圖。

港珠澳大橋映像：

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責任編輯：鄧國強

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