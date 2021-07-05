父女愛吃這些致「蟲上腦」 癲癇且腦袋長出恐怖肉芽

中國福建福州一對父女先後出現暈厥、抽搐等癲癇症狀，求醫問診後確認是罹患了「腦囊蟲病」（neurocysticercosis），需要進行手術取出肉芽腫。醫生詢問該父女的日常飲食習慣，推測寄生蟲上腦的原因，可能與二人愛吃魚生、蛇肉和田雞有關。

據《福建衛生報》報道，26歲的蘆女日前突然暈厥並反復抽搐，蘆父急忙把女兒送到第900醫院神經外科。

進食未煮熟食物引致「蟲上腦」

醫院神經外科楊朋範副主任為蘆女做詳細檢查，發現是寄生蟲入腦，引起局部腦組織炎性反應，破壞最後形成膠質增生（斑痕），「這個就是致癲癇灶，引起腦組織局部異常放電」。慶幸經過手術及治療，蘆女已痊癒並康復出院。

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無獨有偶，任職貨車司機的蘆父，3年前也曾因腦囊蟲病而向楊朋範求醫。

他憶述自己當時突然全身劇烈抽搐暈厥，還把舌頭咬破，直到一小時後才被保安叫醒，「幸好那時沒開車，不然後果不堪設想」。經送院檢查發現，蘆父的右側顳葉有三處病變，似是結節又像肉芽腫。進行手術後，從他的腦部取出3個直徑七、八毫米的小硬塊。化驗結果證實是囊蟲的蟲體在腦內形成的肉芽腫。

▲ 從患者腦中取出的肉芽腫。（網絡圖片）

據了解，蘆氏一家平時愛吃魚生、醉蝦、蛇肉及田雞等食物，更是自己烤著吃。楊朋範解釋稱，含囊蟲的生鮮食物未經煮熟就食用，會在腸道內孵化為成蟲，進而排出蟲卵。當蟲卵排出體外後，若進食時不注意洗手，就會經過手、口途徑再進入消化道，繼而播散全身。

蘆父知情後，馬上讓蘆家其他成員進行體檢，所幸的是其他人腦內沒有發現囊蟲。

據世界衛生組織資料，囊蟲病也可由進食未經煮熟且受感染的豬肉、接觸患者糞便或飲用帶絛蟲卵的污水感染。染病後會造成劇烈頭痛、失明，抽搐、癲癇發作，甚至有致命風險。為防感染，應多注重飲食衛生，尤其豬肉需確保完全煮熟才進食。

責任編輯：易燕丹

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