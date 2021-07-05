【中歐關係】彭博社：習近平本周或與德法領袖視像通話（第二版）

中歐關係緊張之際，彭博社引述知情人士報道，中國國家主席習近平預計將於本周，與德國總理默克爾、法國總統馬克龍視像通話，但尚未知討論議程。

（新增第二段中國外交部回應）

中國外交部發言人汪文斌周一（5日）在例行記者會答詢時指，中方與法、德就視頻峰會保持密切溝通，將適時發布信息。

彭博社稍早前的報道指出，馬克龍希望為空中巴士進一步爭取利益，並將敦促習近平放鬆對歐盟公民，特是是商務人士進入中國的旅行限制。

▲ 今年4月16日，中法德領導人曾舉行視像峰會，當時歐盟方面還未凍結審議中歐投資協定。

近期中歐關係轉趨緊張，早前雙方在新疆人權問題上互相制裁，投資協定受阻，而歐盟亦與美國要求世衛重新調查新冠病毒源頭問題。

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習明出席 中共與世界政黨峰會

另一方面，習近平明日（6日）將出席中國共產黨與世界政黨領導人視像峰會，發表主旨講話，會議將有160多個國家的500多位政黨和政治組織等領導人，以及逾萬名政黨代表等出席。

新華社報道，此次會議是中國共產黨在成立100周年之際舉辦的重要多邊外交活動，旨在同世界各國政黨加強治國理政經驗交流互鑑，共同應對世界百年變局和世紀疫情帶來的挑戰。

此外，中國外交部同時宣布，國務院總理李克強將於明日（６日）在北京出席同英國工商界代表視頻

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責任編輯：林佩怡

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