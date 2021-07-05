▲ 西瓜存放疑做錯這些事 男子吃到70cm小腸壞死

夏天當造的水果少不了西瓜，由雪櫃拿出來的西瓜，更是消暑神器。但有內地民眾就因進食雪櫃內的隔夜西瓜，導致急性出血壞死性小腸炎，要做切除手術。

據報，湖南一名張姓男子日前散步回家後，進食前一日放入雪櫃的冰西瓜。怎料2個小時後，突然肚子疼。他起初以為忍一忍就過去，誰知疼得越來越厲害。硬撐著到第二天早上，疼痛情況沒有好轉，才被家人緊急送醫。

吃隔夜西瓜引發病症

當地醫院初步診斷張男是急性腸梗阻，為他進行了抗感染、補液、胃腸減壓等對症治療。但是治療2天後，病情並無好轉，張男隨後被轉診到長沙市中心醫院。

經醫生仔細檢查，張男被診斷為「急性出血壞死性小腸炎」，體內已有近70厘米長的小腸發生充血、水腫、壞死、積氣積液的情況，只能做手術切除。所幸手術及時，已無生命危險順利出院。

無獨有偶，武漢漢陽的劉姓女子也是因進食隔夜西瓜，差點一命嗚呼。醫生診斷，細菌從腸道進入了血液，引發了膿毒血症、感染性休克，隨時會有生命危險。在經過一系列治療，她最後也治愈出院。

糖尿病女子狂吃一斤荔枝出禍 頭暈噁心急求醫

狂吃荔枝2男子險雙目失明 原因是這樣

明明已經用保鮮紙覆蓋好西瓜才放進雪櫃，為何頻頻出現進食隔夜西瓜後引發的病症？

隔夜西瓜變「毒藥」的罪魁禍首不是保鮮紙

在雪櫃儲存未吃完的西瓜時，的確需要覆蓋好保鮮紙。保鮮紙能夠將西瓜和冰箱內其他食物隔離開。它本身並不會導致細菌物質迅速滋生，反而是切西瓜的刀或者砧板沒有清潔乾淨，就有可能導致西瓜在放進冰箱前，就滋生了大量細菌。保鮮紙只是為細菌繁殖提供了一個密閉的空間，再加上西瓜中的糖分，才加速了細菌的滋長。

所以是有必要覆蓋好保鮮紙才把西瓜放進雪櫃，而切西瓜時，建議先把砧板、刀具和瓜皮清洗乾淨。西瓜在雪櫃裡的冷藏時間，最好不要超過12小時，最長不要超過24小時。

中國官媒指澳洲車厘子「劣質」 水果商讚智利貨更好更平

另外，儲存時，不要將西瓜切成小塊，這樣細菌接觸面積更大；也不要和生肉、未經煮熟的海產品放一起，避免交叉感染。從雪櫃取出的西瓜時，也可以先將表面1厘米的果肉去除再吃。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解