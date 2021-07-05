▲ 【大灣區】新廣深高鐵或直引大嶼山 廣州白雲機場90億超級樞紐曝光

耗資90億元（人民幣，下同）的廣州白雲機場T3交通樞紐已動工，將與「白雲機場三期擴建工程」同步建成；而多條籌建中的大灣區高鐵線，擬將以此為始發站，包括廣州－珠海－澳門高鐵等，而第二條廣深高鐵更擬直引香港大嶼山。

T3交通樞紐將提升廣州「國際航空樞紐」競爭力，其中日前工的「T3樞紐軌道交通預留工程」，將為多條籌建中的高鐵線提供車站空間。

廣州市發改委副主任周青峰表示，在此次機場T3航站樓規劃建設中，正線引入廣（廣州）河（河源）高鐵、廣州至珠海（澳門）高鐵、芳村至白雲機場城際、新塘經白雲機場至廣州北站城際等「兩高鐵、兩城際」。

T3交通樞紐 將提升廣州「國際航空樞紐」地位

T3交通樞紐並將建設銜接線，與廣（州）湛（江）高鐵、廣（州）深（圳）高鐵等新線貫通，提升白雲機場集疏運水準及輻射帶動作用。

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當中，廣州與深圳的第二條高鐵線，已正式納入國家規劃，將展開前期研究。未來啟用後，預料最快1小時即可返往兩地市中心，20分鐘可返往兩地機場。

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廣東省發改委30日發布《關於廣東省十三屆人大四次會議第1264號代表建議答覆的函》就指出，省人大代表建議規劃聯繫廣州、深圳中心城區的高速城際軌道交通，滿足商務出行需求，具積極意義。「廣州至深圳第二高鐵新通道」已列入國家有關規劃，將對項目功能定位、設計時速、運輸組織等方面進行專題研究。

據內媒此前報道，廣深第二高鐵將串連白雲機場與深圳機場，貫穿廣州知識城、東莞中心區、深圳南山前海地區等科技創新走廊上的核心節點，並擬南延聯繫香港東大嶼新中心。

新高鐵貫通廣深機場 或南延香港東大嶼山

目前，廣州、深圳之間現有廣深鐵路、廣深港高鐵和穗莞深城際等，3條承擔城際功能並已開通運營的軌道交通。廣深鐵路廣州東站至深圳站最快68分鐘，廣深港高鐵廣州南站至深圳北站最快29分鐘，穗莞深城際廣州東站至深圳機場站最快70分鐘。

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另外，「白雲機場三期擴建工程」主要包括機場工程、空管工程、供油工程，以西二、東三跑道和T3航站樓、交通中心，T2航站樓東四、西四指廊為機場主體工程。其中，T3航站樓設計建築面積42.2萬平方米，將運用5G、大數據、物聯網、人工智能等新技術，打造「智慧服務、智慧運行、智慧管理」的航站樓。

廣東機場集團工程建設指揮部表示，伴隨着三期擴建的建成並投入使用，白雲機場最終將實現5條跑道，2個航站區的規劃格局；而據新修編的總體規劃，白雲機場近期規劃2030年旅客吞吐量1.2億人次、貨郵吞吐量380萬噸；終端2045年旅客吞吐量1.4億人次、貨郵吞吐量600萬噸。

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責任編輯：鄧國強

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