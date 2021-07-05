做父母要考牌？ 浙江：今秋試行家長學習積分制

「做父母要考牌」的話題，一直引起不少人討論，但實際可否執行？浙江省教育廳表示，杭州市上城區早前在全國開創「家長持證上崗」先河，引導家長完成學習，達到一定積分的予以「家長執照」，一些地方也借鑑探索。當局表示，計劃今年秋季學期開始，將在浙江數字家長學校試行家長學習積分制，待時機成熟在全省推行。

有內地網民表示，希望不要增加家長負擔，又認為誰能定義好父母。也有人認為政策可取，指家庭教育是最重要，但現在都推到學校老師身上。

設網上課程 提升家長素養

浙江省教育廳近日回應省人大代表丁杭纓，有關推廣「父母持證上崗」的建議。當局指出，為提升家長素養，助力孩子成長，杭州市上城區開創「家長持證上崗」，依托移動學習平台，整合區域社會資源，開設線上課程，引導家長通過智媒體完成「執照」的學習、積分，達到一定積分的予以認證，並頒發不同等級的「家長執照」。

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近年浙江網上家長學校建設，去年開始，計劃用5年時間全省7成中小學建成數字家長學校，規範家庭教育指導課程等。又鼓勵各地通過「家長成長學院」「星級家長執照」等載體，共同促進家長素養提升。至去年底，各地已建成中小學數字家長學校920所，佔全省中小學總數的15%。

「星級家長執照」獲推廣

浙江下一步的重點工作，將結合數字家長學校，推進家長學習積分。省教育廳稱，借鑒杭州市上城區「星級家長執照」，基於數字家長學校學習數據，部分地方對「父母持證上崗」有效探索，金華市婺城區制定「四層三級」家長學習評價機制、寧波市北崙區向家長頒發學習證書等。

省級層面方面，浙江數字家長學校自去年在「之江匯」教育廣場平台開通以來，已向全省參與數字家長學校學習的家長，發放學習電子證書22萬份。計劃今年秋季學期開始，將在浙江數字家長學校試行家長學習積分制，待時機成熟時在全省推行。

內地網民回應：

123age：希望不要增加家長負擔。 leafre：合格家長有標準嗎？誰敢定義好父母？ 韓天尊^_^厲飛雨：給家長們也要發工資！ 等等啊我還沒想好要改什麼名字：家庭教育不可或缺，有些家長對孩子太不上心了，或者教育方式方法不對，這個政策可以。 坤坤綠色：非常好，本來就沒資格生的別生。好多周邊人和我自己當父母不合格，不應該生禍害孩子。考核生孩子應該有這三項：父母爺爺奶奶外公外婆的教育學歷狀況，工作收入狀況，性格責任心。

責任編輯：林佩怡

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