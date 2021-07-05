▲ 【大灣區】廣深舊鐵路推不停站列車59分鐘可達 媲美高鐵

為進一步完善廣深城際－－即舊廣深鐵路動車組服務「公交化」運營模式，滿足廣深城際直達和短途區段旅客出行需求，廣鐵大幅改善廣深城際旅客列車開行結構，其中已於6月25日起推供中途不停站班次，深圳站至廣州東站全程59分鐘。

據了解，現時廣深高鐵（以深圳北至廣州南站）最快48分鐘可達，但由於車站並非設於市中心，要預留時間往返市區；而總站設於市中心區－－深圳羅湖、廣州東的廣深城際動車組服務，如中途不停站直達雖仍要59分鐘，但由於不用預留時間往返市區，實際可能更便利。

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根據廣鐵客運部門指出，廣深線客流以穗、莞、深三地商務及通勤旅客為主，習慣當日購票乘車，即來即走。6月25日起，廣深城際在提升列車運行效率的同時，為旅客提供一站式直達、大站直達、站站停三種出行選擇，其中一站式運行時間大幅壓縮，廣深間1小時內即可通達。

廣深城際直達列車 班次以C字頭區別

「廣州東站至深圳站間安排C8字頭直達列車和僅停東莞的大站直達列車交替開行」，廣鐵集團客運部總工程師彭翔表示，「旅客乘坐C8字頭（如C8001次）一站式直達列車，廣深之間單程僅需59分鐘；乘坐C8字頭（如C8081次）僅停東莞的大站直達列車，廣深之間單程僅需64分鐘；同時，C7字頭（如C7073次）站站停列車全程運行時間也由現在的86分鐘壓縮至76分鐘」。

此次調整兼顧了廣深沿線站點旅客的不同出行需求，在兩趟C8字頭直達列車之間至少安排1趟C7字頭沿途營業列車，較此前大幅增加了樟木頭站、平湖站停車班次，確保東莞、常平、樟木頭等站的旅客等待時間不超半小時，平湖站旅客平均等待時間不超1小時。

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責任編輯：鄧國強

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