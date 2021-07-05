▲ 整治虛擬幣挖礦餘波 賣家拋售小水電站

內地全面清理比特幣（Bitcoin）等虛擬貨幣挖礦行為，處於行業上游的發電站投資者受影響，有人在二手平台上以6,000多萬元（人民幣，下同）的價格出售電站。

賣家否認出售與整治挖礦行動有關

據內媒第一財經報道，當在二手網站上搜索「水電站」時，可看到多個出售小水電站的相關信息，這些小水電站主要分布於四川、廣西、甘肅和雲南。其中一個水電站的售價是6,000多萬，位於四川涼山，總裝機容量近9,000千瓦。

過去幾年來，這座電站所發電力，一部分賣給國家電網，每度0.189元，另一部分則賣給當地的比特幣挖礦企業，每度電0.30元。

從2016年開始，這座電站賣給國家電網的電力不斷減少，而賣給挖礦企業的電力則不斷增加。比如，2016年，該電站從國家電網獲得的電費收入是460萬元，從挖礦企業獲得的電費收入是180萬元，但到了2018年，這兩個數據就分別變成了270萬元和410萬元。

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國務院金融委：打擊比特幣挖礦和交易行為

有評論認為，小水電站在二手網站公開售賣或許與近期國家整治虛擬貨幣挖礦的行動有關。今年5月，國務院金融穩定發展委員會明確提出「打擊比特幣挖礦和交易行為」。隨後，內蒙古、青海、四川等省區陸續下發了清理關停虛擬貨幣挖礦項目等相關文件。

其中，四川省要求，中央在川發電企業、省屬國有發電企業要自查自糾，立即停止向虛擬貨幣挖礦項目供電。與此同時，各市（州）政府立即展開拉網式排查，對排查發現的挖礦項目務必立即關停。

不過，有賣家表示，轉讓水電站是因為自身因素，與整治挖礦行為無關。第一財經記者發現，事實上，二手平台出售小水電站的信息幾年前就早已有之，並非近期才突然出現。賣家稱，小水電站前期投資巨大、投資回報期長，他們都承受不同的運營壓力，同時，目前面臨的環保壓力在增大。

責任編輯：尹航

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