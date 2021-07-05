▲ 中印傳向邊境遣兵數萬！規模數十年最大 或重燃緊張

中國與印度經歷去年的邊界軍事對峙後，區域局勢一度緩和，但如今似乎重燃緊張。華爾街日報報道，中印兩國向爭議邊境派遣了數萬名士兵，並部署了先進的軍事裝備。兩國在該地區的軍隊部署，達到數十年來的最高水平。

中國外交部發言人稱，中印邊境局勢穩定可控，兩國正準備進行新一輪軍事會談以緩解緊張局勢。該發言人說，中方認為，任何以軍事控制為目的的軍備競賽和基礎設施建設都不利於維護邊境地區的和平與安寧。

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華爾街日報引述印度情報和軍方官員稱，解放軍已逐步增加了爭議邊境地區的駐軍，大部分增兵行動發生在過去幾個月裡，目前的駐軍人數已從去年這個時候的約1.5萬人增加到至少5萬人。這些官員稱，印度也採取了對等行動，已向該地區部署了數萬名軍隊和先進的大炮。

中方部署了紅旗-9反導彈系統

近幾個月來，兩國都在邊境地帶建設了基礎設施，包括加裝了保溫設施的小屋和臨時營房，以確保駐紮在那裡的軍隊能安然度過喜馬拉雅寒冷的冬天。

大部分軍事集結發生的地點在印度東部的拉達克（Ladakh），該地區與克什米爾和西藏均接壤。去年6月，中印兩國在加爾萬河谷（Galwan Valley）爆發數十年來最激烈的流血衝突，造成20名印度士兵和4名中國軍人喪生。

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報道又指，中國安全部隊最近參加了以使用先進武器作戰為重點的高海拔演習。這些部隊通常是每年在解放軍西部戰區的指揮下赴西藏自治區進行一次夏季訓練，印度官員說，他們擔心中國正利用今年的演習作為掩護，向該地區永久增派軍隊。

這些官員表示，中國已向該地區部署了先進的地對空飛彈，包括其紅旗-9 (HQ-9)系統，該系統類似於與俄羅斯的S-300和美國的愛國者(Patriot)反導彈系統。

報道：中國已挖掘了地道

華爾街日報又指，中國軍隊已經建造了數以百計新建築，以便為駐紮在西藏拉達克邊境日土鎮（Rudok）和康西瓦（Kangxiwar）的軍隊提供支持。康西瓦位於連接西藏和新疆地區的阿克賽欽（Aksai Chin）高原以北，該高原由中國控制。

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這些官員說，中國已挖掘了地下掩體和地道，並建造了小型水電站，安裝了太陽能電池板。他們已為部隊、直升機停機坪和野戰醫院安裝了活動房屋和臨時營房。

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上述印度官員表示，在日土鎮營地，中國已設立約20個永久和臨時營地，可駐紮1.5萬至1.8萬名部隊。而之前營地最大容量為5,000人左右。

印度則採取了措施加固陣地、修建道路、隧道和裝有保溫材料的設施，以便讓部隊能夠在這些設施立過冬。但印度外交部的一名發言人暫未回覆記者的置評請求。

責任編輯：鄧國強

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