  • 33°C
香港時間 : 2021705日 (一) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【建黨100周年】習近平明於政黨峰會視像演說  主場外交再登場

國情動向 16:30 2021/07/05

分享：

【建黨100周年】習近平明於政黨峰會視像演說  主場外交再登場

中國共產黨成立100周年之際，中共總書記習近平預定明天（6日）參加在北京舉行的中國共產黨與世界政黨領導人峰會，並發表講話。這是1日中共百周年黨慶後，中國召開的首個主場外交活動。

新華社報道，中共中央對外聯絡部發言人胡兆明周一表示，中國共產黨與世界政黨領導人峰會將於6日以視訊連線方式舉行，中共中央總書記、國家主席習近平將在北京出席會議並發表主旨講話。

160多個國家的500多名政要參加

這次會議主題為「為人民謀幸福：政黨的責任」，報道說，共有160多個國家的500多名政黨和政治組織領導人以及逾萬名政黨代表將出席會議。

報道還說，這次會議是中國共產黨成立100周年之際舉辦的重要多邊外交活動，旨在同世界各國政黨加強治國理政經驗交流互鑒，共同應對世界百年變局和世紀疫情帶來的挑戰，增強為人民謀幸福的理念和能力，促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體。

【建黨100周年】習對美亮紅線？誰欺負中國 誰「頭破血流」

【建黨100周年大會重溫】習近平：中國絕不接受「教師爺」般頤指氣使說教

【建黨100周年】胡錦濤溫家寶亮相慶典 江澤民與朱鎔基未現身

【建黨100周年】習近平提「祖國和平統一」  美國務院這樣呼應

【建黨100周年】美兩黨沒致賀　拜登幕僚形容習講話「強硬」

【建黨100周年】共青團美女領誦員成長照曝光 從小美到大（多圖）

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【建黨100周年】山東艦黨慶影片7.1播出 粉碎甲板損毀謠言（多圖，有片）
2021/07/02
【建黨100周年】山東艦黨慶影片7.1播出 粉碎甲板損毀謠言（多圖，有片）
【建黨100周年】美兩黨沒致賀　拜登幕僚形容習講話「強硬」
2021/07/02
【建黨100周年】美兩黨沒致賀　拜登幕僚形容習講話「強硬」
【建黨100周年】總導演團隊解構《偉大征程》文藝演出三大亮點（多圖）
2021/07/02
【建黨100周年】總導演團隊解構《偉大征程》文藝演出三大亮點（多圖）
【建黨100周年】習近平提「祖國和平統一」 美國務院這樣呼應
2021/07/02
【建黨100周年】習近平提「祖國和平統一」 美國務院這樣呼應
【建黨100周年】共青團美女領誦員成長照曝光 從小美到大（多圖）
2021/07/02
【建黨100周年】共青團美女領誦員成長照曝光 從小美到大（多圖）

你可能感興趣

【建黨100周年】山東艦黨慶影片7.1播出 粉碎甲板損毀謠言（多圖，有片）
19:23 2021/07/02
【建黨100周年】山東艦黨慶影片7.1播出 粉碎甲板損毀謠言（多圖，有片）
【建黨100周年】美兩黨沒致賀　拜登幕僚形容習講話「強硬」
16:29 2021/07/02
【建黨100周年】美兩黨沒致賀　拜登幕僚形容習講話「強硬」
【建黨100周年】總導演團隊解構《偉大征程》文藝演出三大亮點（多圖）
15:09 2021/07/02
【建黨100周年】總導演團隊解構《偉大征程》文藝演出三大亮點（多圖）
政治 地緣政治 外交 疫情 中共中央政治局 中國共產黨 習近平 中國

上一篇文章

【中歐關係】彭博社：習近平本周或與德法領袖視像通話（第二版）

下一篇文章

中印傳向邊境遣兵數萬！規模數十年最大 或重燃緊張
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版