▲ 【建黨100周年】習近平明於政黨峰會視像演說 主場外交再登場

中國共產黨成立100周年之際，中共總書記習近平預定明天（6日）參加在北京舉行的中國共產黨與世界政黨領導人峰會，並發表講話。這是1日中共百周年黨慶後，中國召開的首個主場外交活動。

新華社報道，中共中央對外聯絡部發言人胡兆明周一表示，中國共產黨與世界政黨領導人峰會將於6日以視訊連線方式舉行，中共中央總書記、國家主席習近平將在北京出席會議並發表主旨講話。

160多個國家的500多名政要參加

這次會議主題為「為人民謀幸福：政黨的責任」，報道說，共有160多個國家的500多名政黨和政治組織領導人以及逾萬名政黨代表將出席會議。

報道還說，這次會議是中國共產黨成立100周年之際舉辦的重要多邊外交活動，旨在同世界各國政黨加強治國理政經驗交流互鑒，共同應對世界百年變局和世紀疫情帶來的挑戰，增強為人民謀幸福的理念和能力，促進世界和平與發展，推動構建人類命運共同體。

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責任編輯：鄧國強

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