▲ 汪文斌借微軟批美：美迫企業開後門 威脅網絡安全

中美就網絡安全議題交鋒。中國外交部發言人汪文文斌周一（5日）表示，美國逼迫企業開「後門」違規獲取用戶數據，是全球網絡安全的最大脅迫。此前有報道指，「滴滴出行」遭審查可能與中方擔心美國獲取數據有關。

汪文斌周一在中國外交部例行記者會中，被問到微軟（Microsoft ）副總裁伯特（Tom Burt）6月30日在美國聯邦眾議院司法委員會聽證會上稱，美國執法部門過去5年向微軟簽發2400至3500份保密令，以獲取用戶數據，並未受到法院有效監管，中國對此有何評論？

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汪文斌回應說，事實一再證明，「逼迫企業開設『後門』、違規獲取用戶數據的恰恰是美國自己。美國才是對全球網絡安全的最大威脅」。他並以斯諾登（Edward Snowden）案及美國監聽盟國高階官員指稱，美國才是世界公認的「黑客帝國」、竊密大戶。

汪文斌：美國才是黑客帝國

他指出，這充分暴露美國「維護網絡安全是假，打壓競爭對手、維護自身網絡霸權是真」，和中國發起的「全球數據安全倡議」的目的和宗旨形成鮮明對比。國際社會應抵制美國危害全球網路安全、破壞國際規則的行徑。

6月底剛赴美國紐約證券交易所（NYSE）IPO（首次公開募股）的中國網絡叫車巨頭「滴滴出行」，近日遭中國官方指「嚴重違法違規收集使用個人訊息」，勒令下架。

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官方並未通報滴滴「違法違規」的具體細節。但有媒體引述內地金融監管層人士稱，事件與高層對國家及公民數據可能被洩露美國的擔憂有關。

然而早些時候，「滴滴出行」的全球公司副總裁李敏在周六（3日）表示，該公司將中國所有用戶和道路數據存儲在其國內的服務器上，絶對不可能將數據洩露給美國。

恰巧國家互聯網信息辦公室宣布查滴滴

而上周五（2日），國家互聯網信息辦公室宣佈，已經啟動對「滴滴出行」的審查，以保護國家安全和公眾利益。

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該機構下設的網絡安全審查辦公室的公告稱，「為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益，依據《中華人民共和國國家安全法》《中華人民共和國網絡安全法》，網絡安全審查辦公室按照《網絡安全審查辦法》，對『滴滴出行』實施網絡安全審查。」

公告還稱，「為配合網絡安全審查工作，防範風險擴大，審查期間『滴滴出行』停止新用戶註冊」。

責任編輯：鄧國強

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